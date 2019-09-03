Страубе: новый ректор ЛУ может быть избран в ноябре или декабре

Он добавил, что этот сценарий будет актуален в том случае, если процесс избрания нового ректора какими-либо решениями не ограничит суд.

Если Кабинет министров принимает решение не утверждать ректора ЛУ в должности, согласно закону о высших учебных заведениях, университет в течение двух месяцев должен организовать повторные выборы ректора.

На вопрос о том, не будет ли нарушен закон о высших учебных заведениях в случае проведения выборов в ноябре-декабре, Страубе ответил, что не может комментировать юридический аспект данной ситуации, однако в разговоре с Министерством образования и науки понял, что в течение двух месяцев должно произойти "продвижение" по данному вопросу, но не сами выборы.

Он пояснил, что для начала нужно привести в порядок нормативные акты университета, в том числе устав выборов ректора ЛУ. После этого на внеочередном конституционном собрании необходимо принять и провозгласить изменения.

По мнению Страубе, в течение двух месяцев могло бы произойти провозглашение новых правил, после чего еще месяц будет отведен на получение заявок от претендентов на место ректора.

На вопрос о том, возможна ли работа в управлении ЛУ в сложившейся ситуации, Страубе ответил, что "никаких проблем нет" и "большой корабль - ЛУ - плывет дальше".

Как сообщалось ранее, после долгой дискуссии правительство решило не утверждать Индрикиса Муйжниекса в должности ректора ЛУ, потому что, с точки зрения Министерства образования и науки, в процессе выборов ректора был нарушен порядок, предусмотренный в законе о высших учебных заведениях и в законе "О конституции Латвийского университета".

На должность и.о. ректора Латвийского университета (ЛУ) правительство назначило профессора и бывшего декана факультета истории и философии ЛУ Гвидо Страубе.

По словам министра образования и науки Илги Шуплинской, Страубе оказался одним из немногих людей, кто не побоялся согласиться на эту должность.