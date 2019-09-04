Елена Малышева на своей программе подробно разобрала отравление Алибасова

Она пояснила, что на программах и ток-шоу врачей пытались поймать на лжи и том, что они не раскрывают все факты о происходящем. Но это связано с тем, что подробности лечения Алибасова являются врачебной тайной.

На этот раз редакторы программы получили разрешение на обнародование всех данных. Были приглашены врачи из института имени Склифосовского.

Руководитель отделения токсикологии Михаил Поцхверия подтвердил, что Бари Алибасов диагноз Алибасова. Он отметил, что продюсер действительно отравился прожигающей жидкостью. Также он подчеркнул, что Бари Каримович был трезв.

Кроме того, у продюсера группы "На-На" был ожог дыхательных путей, врачи даже хотели провести трахеотомию. Бари Алибисову было введено большое количество жидкости. Это было нужно для того, чтобы избежать токсического шока.

Был продемонстрирован пищевод продюсера изнутри. Видеозапись эндоскопического исследования прокомментировал врач Юрий Тетерин. Найденные черные и красные фрагменты слизистой оболочки пищевода являлись это признаками третьей и четвертой степени ожогов.

Удивительно, но спустя 12 дней после отравления пищевод Бари Алибасова уже был почти здоровым.

"Розовая красивая слизистая", – отметила Елена Малышева.