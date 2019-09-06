Чего у нас только нет! Например, денег для учителей, медиков и не только...

Также в выпуске подробный разбор налогового бремени и немного ностальгии по любителю кожаных пиджаков Эйнару Репше, который в свое время сказал:

"Ну как же не обещать? Как же не обещать пенсионерам достойную жизнь и разумную пенсию, как не обещать абсолютно необходимые для здравоохранения деньги?".

Обещать то можно, да. Так наше правительство и поступает.

Например, повышать зарплату медикам на 20% три года подряд депутаты пообещали в декабре 2018 года. Обещание зафиксировали в законе: "за" - 90, "против", "воздержались" - нет. В 2020 году для этого необходимы 120 млн евро.

График увеличения зарплат учителям указом правительства утвердили в январе 2018 года. В 2020 году для этого необходимы 32 млн евро.

В 2017 году пообещали лучшую заботу об онкологических больных и написали план. Для выполнения обещаний необходимы 5,6 млн евро.

И это еще не все. Однако, правительство называет это новыми требованиями. Хотя на самом деле это все старые обещания без покрытия.

Политики это знали уже в тот момент, когда давали обещания.

Как? Закон уже семь лет накладывает обязательство госбюджет планировать на три года вперед. Поправки могут быть, если меняется экономический рост, налоговые поступления. Поправки необоснованны, если не запланировано то, что было известно.

Прежние кабинеты подходили к этому формально и трехлетние планы ежегодно поправляли. Нынешний премьер Кришьянис Кариньш преподносит это подход вообще как новинку:

"Мы стараемся выполнить одно новшество, не типичное работе правительства - смотреть не только на бюджет следующего года, но на следующие три года. Как повлияет решение в этом году на последующие".

Подробнее в свежем выпуске Starp Citu! Напомним, у передачи новые ведущие - певец Ралфс Эйландс и актер Янис Кронис. На этот раз слово Янису!