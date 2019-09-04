"Дориан" прошелся по Багамам. Фотографии последствий урагана

Как сообщают местные власти, число погибших может стать больше.

Ураган уничтожил и повредил более, чем 13 000 зданий (жилых домов и учреждений), во многих местах было отключено электричество, а также рухнули деревья и столбы. Окончательный ущерб еще не установлен. Сообщается, что улицы затоплены, а движение по ним парализовано.

"Мы находимся в эпицентре одного из крупнейших национальных кризисов в истории страны", — сказал премьер-министр островного содружества Хьюберт Миннис.

ФОТО: Reuters/ScanPix

Как сообщает национальный центр США по наблюдению за ураганами, максимальная скорость ветра урагана "Дориан" снизилась до 175 км/ч. Это значит, что ураган ослаб до второй категории.

ФОТО: Reuters/ScanPix

Национальный центр прогнозирует, что несмотря на то что ураган слабеет, он будет представлять опасность еще в течение следующих нескольких дней.

Напомним, из-за приближения ураган "Дориан" в США были эвакуированы прибрежные районы трех штатов. В четырех штатах пока объявлен режим чрезвычайной ситуации.