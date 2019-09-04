В Турции ещё одна девочка из России утонула в бассейне

По словам Касимовой, несчастный случай произошел 3 сентября в отеле Maya World Beach. Медики доставили ребёнка в ближайшее медучреждение, однако спасти её не удалось.

Российские дипломаты потребовали от местных властей тщательно расследовать происшествия, связанные с гибелью девочек из России на территории провинции, а также наказать виновных.