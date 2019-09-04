В Турции ещё одна девочка из России утонула в бассейне

Гражданка России 2013 года рождения погибла в результате несчастного случая в Турции. ЧП произошло в бассейне отеля курорта Антальи. Об этом передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-атташе российского посольства Ирину Касимову.
По словам Касимовой, несчастный случай произошел 3 сентября в отеле Maya World Beach. Медики доставили ребёнка в ближайшее медучреждение, однако спасти её не удалось.
Российские дипломаты потребовали от местных властей тщательно расследовать происшествия, связанные с гибелью девочек из России на территории провинции, а также наказать виновных.
Напомним, на прошлой неделе стало известно о смерти 12-летней петербурженки, которая серьезно пострадала, купаясь в бассейне на турецком курорте. 18 августа в отеле Бодрума руку девочки засосало в трубу бассейна, и она провела несколько минут под водой, получив серьезные травмы.