Ср, 4.09.2019
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В Турции ещё одна девочка из России утонула в бассейне

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Люди в воде. Иллюстративное фото

ФОТО: pixabay.com

Гражданка России 2013 года рождения погибла в результате несчастного случая в Турции. ЧП произошло в бассейне отеля курорта Антальи. Об этом передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-атташе российского посольства Ирину Касимову.

По словам Касимовой, несчастный случай произошел 3 сентября в отеле Maya World Beach. Медики доставили ребёнка в ближайшее медучреждение, однако спасти её не удалось.

Российские дипломаты потребовали от местных властей тщательно расследовать происшествия, связанные с гибелью девочек из России на территории провинции, а также наказать виновных.

Напомним, на прошлой неделе стало известно о смерти 12-летней петербурженки, которая серьезно пострадала, купаясь в бассейне на турецком курорте. 18 августа в отеле Бодрума руку девочки засосало в трубу бассейна, и она провела несколько минут под водой, получив серьезные травмы.

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