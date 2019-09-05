Министр: при увеличении зарплат медиков в приоритете будут работники "Скорой"

Министр напомнила, что нынешнее предложение бюджета подразумевает свободное фискальное пространство в размере 150 млн евро, из которых Министерство здравоохранения претендует на 120 млн евро. Винькеле опросила партнеров по коалиции по поводу их готовности предоставить отрасли здравоохранения эту сумму, однако получила ответ, что партии не поддержат бюджет, где почти все свободные средства получит одна отрасль, ведь у других министерств тоже есть свои нужды.