Министр: при увеличении зарплат медиков в приоритете будут работники "Скорой"

Учитывая ситуацию ограниченного бюджетного финансирования, при повышении зарплат в следующем году приоритетом будет Служба неотложной медицинской помощи (СНМП), заявила министр здравоохранения Илзе Винькеле в интервью телеканалу LNT.
Министр напомнила, что нынешнее предложение бюджета подразумевает свободное фискальное пространство в размере 150 млн евро, из которых Министерство здравоохранения претендует на 120 млн евро. Винькеле опросила партнеров по коалиции по поводу их готовности предоставить отрасли здравоохранения эту сумму, однако получила ответ, что партии не поддержат бюджет, где почти все свободные средства получит одна отрасль, ведь у других министерств тоже есть свои нужды.
Теперь речь идет о выделении отрасли здравоохранения дополнительных 45 млн евро, однако Винькеле готова бороться за предоставление большей суммы.
По словам Винькеле главным приоритетом будет повышение зарплат в СНМП, после чего следует увеличение зарплат медицинским сестрам, медикам, работающим в стационарах, и медсестрам, участвующим в проведении операций и химиотерапии.