Россия опровергла гибель своих военнослужащих в Сирии

Ранее 5 сентября издание "Ведомости" написало о гибели в Сирии трех российских офицеров и ранении еще двух.

По информации военно-дипломатического источника издания, группа военнослужащих подорвалась на минах по пути к наблюдательному посту в Идлибе.

"Никаких "российских наблюдательных постов" в районе населенного пункта Джурин в зоне деэскалации Идлиб не существует (...) Обращаем внимание, что автор материала ранее неоднократно публиковал непроверенную информацию на основе слухов", - заявили в Минобороны России.

В этот же день арабское издание Al-Masdar News сообщило об операции сирийских боевиков, которые заявили о нападении в Идлибе на группу российских спецназовцев. Боевики утверждали, что несколько военнослужащих были убиты и ранены при попытке проникнуть в тыл противника в районе города Ааджаз.