Россия опровергла гибель своих военнослужащих в Сирии

Министерство обороны России опровергло сообщения о гибели военнослужащих РФ в провинции Идлиб в Сирии, сообщает РИА "Новости".
Ранее 5 сентября издание "Ведомости" написало о гибели в Сирии трех российских офицеров и ранении еще двух.
По информации военно-дипломатического источника издания, группа военнослужащих подорвалась на минах по пути к наблюдательному посту в Идлибе.
"Никаких "российских наблюдательных постов" в районе населенного пункта Джурин в зоне деэскалации Идлиб не существует (...) Обращаем внимание, что автор материала ранее неоднократно публиковал непроверенную информацию на основе слухов", - заявили в Минобороны России.
В этот же день арабское издание Al-Masdar News сообщило об операции сирийских боевиков, которые заявили о нападении в Идлибе на группу российских спецназовцев. Боевики утверждали, что несколько военнослужащих были убиты и ранены при попытке проникнуть в тыл противника в районе города Ааджаз.
- По официальным данным, с 2015 года, когда Россия начала военную операцию в Сирии, погибли более 100 российских военнослужащих.