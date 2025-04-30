Видео Программа: клиенты возмущены, по их мнению, недобросовестным интернет-магазином

Еще год назад с наступлением весеннего сезона программа Bez Tabu подготовила сюжет об интернет-магазине Dārza ABC - тогда сезон посадок для садоводов и любителей растений задерживался из-за того, что продавец долгое время не доставлял заказанные товары. В этом году ситуация повторяется - люди делают заказы, но не получают товары в течение длительного времени. Также отмечается, что общение с компанией затруднено, сообщает программа Bez Tabu.
Интернет-магазин Dārza ABC попал и в поле зрения защитников прав потребителей - в последнее время возросло количество жалоб.
Правозащитники напоминают, что товары должны быть доставлены в течение месяца. Если срок не соблюден, потребитель имеет право требовать возврата денег. Возврат должен быть произведен без задержек.
Съемочная группа отправилась с нежданным визитом по указанному адресу магазина - в помещении был обнаружен глава компании, который упаковывал посылки!
Он пояснил, что задержки часто происходят по вине поставщиков, которые присылают некачественные товары. Проблемы в этом он не видит и призывает покупателей к терпению - все заказы, по его словам, будут доставлены.
Подробнее смотрите в сюжете программы.
Видео: Сюжет программы Bez Tabu
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