Видео Программа: клиенты возмущены, по их мнению, недобросовестным интернет-магазином

Еще год назад с наступлением весеннего сезона программа Bez Tabu подготовила сюжет об интернет-магазине Dārza ABC - тогда сезон посадок для садоводов и любителей растений задерживался из-за того, что продавец долгое время не доставлял заказанные товары. В этом году ситуация повторяется - люди делают заказы, но не получают товары в течение длительного времени. Также отмечается, что общение с компанией затруднено, сообщает программа Bez Tabu.