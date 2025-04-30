Zoopolicija обвиняет Рижскую думу и прекращает спасение животных в столице

По их информации, один вызов по поимке и доставке в приют бездомной собаки или кошки за тот же период в среднем стоил 60,92 евро с PVN.

Компания также указывает, что диспетчерская служба Департамента жилья и окружающей среды Риги заказывает услуги, а затем отказывается их оплачивать, ссылаясь на формальные или даже абсурдные причины - например, вызов по поводу бездомного кролика, после чего отказ в оплате за поимку и доставку в приют.

Zoopolicija поясняет, что департамент игнорировал повторные просьбы адаптировать договор к реальности или объявить новый тендер, указывая, что требования, такие как круглосуточный режим работы без перерывов, не обеспечены достаточным финансированием и физически невыполнимы.

Компания подчеркивает, что департамент систематически задерживает оплату счетов, включая неоплаченный счет за декабрь 2024 года. Общая задолженность департамента перед Zoopolicija, по информации компании, превышает 1800 евро.

Компания заявляет, что предлагала самоуправлению добровольно расторгнуть договор, но получила отказ. В зависимости от дальнейших действий самоуправления, компания рассмотрит возможность защиты своих прав в суде.

В свою очередь Рижская дума пояснила агентству LETA, что при заключении договоров "О поимке и доставке в приют бездомных собак и кошек" и "О помощи диким животным в беспомощном состоянии", они полагались на добросовестность SIA Zoopolicija как участника тендера и исполнителя договора.