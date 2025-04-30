Zoopolicija обвиняет Рижскую думу и прекращает спасение животных в столице

С мая Zoopolicija больше не будет обслуживать вызовы по поводу бездомных, раненых или беспомощных животных в Рижском самоуправлении, сообщило SIA Sociālais uzņēmums Zoopolicija.lv.
В компании поясняют, что больше не смогут реагировать на вызовы в Риге из-за нехватки ресурсов и отсутствия сотрудничества, в чtм они обвиняют Рижское самоуправление и его чиновников за "безответственные и нелогичные действия".
Zoopolicija подчеркивает, что спасение жизни - это не бесплатная услуга: каждый выезд, переезд, операция или инъекция стоят дорого. При этом приюты не принимают животных ночью, а чиновники Рижской думы ликвидировали круглосуточный стационарный прием животных.
Компания утверждает, что в настоящее время целенаправленно подрывается доверие и репутация Zoopolicija, распространяя в общественных СМИ ложную информацию о стоимости услуг, что наносит значительный ущерб как репутации, так и эмоциональному состоянию сотрудников.
Ранее телепередача De facto Латвийского телевидения сообщала, что Рижское самоуправление, выполняя требования Закона о защите животных, выплачивает в среднем от 250 до 300 евро за уход за каждой раненой дикой птицей.
Однако, по данным, предоставленным Zoopolicija, средняя стоимость одного вызова в первые три месяца этого года по уходу за беспомощным диким животным составила 178,91 евро с PVN.
По их информации, один вызов по поимке и доставке в приют бездомной собаки или кошки за тот же период в среднем стоил 60,92 евро с PVN.
Компания также указывает, что диспетчерская служба Департамента жилья и окружающей среды Риги заказывает услуги, а затем отказывается их оплачивать, ссылаясь на формальные или даже абсурдные причины - например, вызов по поводу бездомного кролика, после чего отказ в оплате за поимку и доставку в приют.
Zoopolicija поясняет, что департамент игнорировал повторные просьбы адаптировать договор к реальности или объявить новый тендер, указывая, что требования, такие как круглосуточный режим работы без перерывов, не обеспечены достаточным финансированием и физически невыполнимы.
Компания подчеркивает, что департамент систематически задерживает оплату счетов, включая неоплаченный счет за декабрь 2024 года. Общая задолженность департамента перед Zoopolicija, по информации компании, превышает 1800 евро.
Компания заявляет, что предлагала самоуправлению добровольно расторгнуть договор, но получила отказ. В зависимости от дальнейших действий самоуправления, компания рассмотрит возможность защиты своих прав в суде.
В свою очередь Рижская дума пояснила агентству LETA, что при заключении договоров "О поимке и доставке в приют бездомных собак и кошек" и "О помощи диким животным в беспомощном состоянии", они полагались на добросовестность SIA Zoopolicija как участника тендера и исполнителя договора.
На данный момент сложилась ситуация, при которой поставщик услуг в одностороннем порядке отказывается выполнять обязательства, прекращая предоставление услуг до окончания срока действия договора.
Несмотря на это, самоуправление обещает обеспечить решение острых ситуаций и неотложную помощь животным.
Как сообщалось ранее, в Риге был объявлен конкурс на оказание помощи диким животным в беспомощном состоянии.
Также сообщалось, что в январе самоуправление заключило новый договор с Zoopolicija.lv на сумму 160 000 евро на уход за дикими животными.
Организация Dzīvniekupolicija.lv ранее выражала обеспокоенность решением Рижского самоуправления не обеспечивать круглосуточную стационарную помощь пострадавшим, больным или беспомощным животным на улицах и во дворах города.
По их словам, действующий договор не был продлен, а в новом тендере объем услуг уменьшен - исключена круглосуточная стационарная помощь, где ранее была оплачена круглосуточная поддержка и первая (или последняя) помощь.
Согласно данным Firmas.lv, в 2023 году компания Sociālais uzņēmums Zoopolicija.lv имела оборот 103 618 евро и понесла убытки в размере 9698 евро. Компания зарегистрирована в 2021 году, уставной капитал - 2800 евро.
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