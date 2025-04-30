Стало известно, о чем говорили Трамп и Зеленский в Ватикане

Зеленский настаивал на возвращении к отправной точке мирных переговоров - безусловному прекращению огня. Украина этот пункт приняла, а Россия - отвергла. Предположительно, Трамп также согласился с этой позицией.

Во время встречи Зеленский заявил, что не признает Крым частью России, и Трамп дал понять, что не требует от Украины такой признания - его план предусматривает признание со стороны США, а не со стороны Украины.

Также сообщается, что Зеленский сказал Трампу, что готов к определенным уступкам ради завершения войны, но Украине необходимы надежные гарантии безопасности. Трамп настаивал, что Украине нужно как можно скорее подписать соглашение по полезным ископаемым.

Ранее сообщалось, что Трамп подтвердил разговор с Зеленским в Ватикане, отметив, что "Зеленский был гораздо спокойнее и более заинтересован в завершении войны". Более того, именно Трамп настоял на этой встрече. Один из советников Трампа заявил: "Он был полон решимости поговорить с Зеленским с глазу на глаз и обсудить возможный путь к завершению крупнейшей сухопутной войны в Европе".