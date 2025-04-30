Стало известно, о чем говорили Трамп и Зеленский в Ватикане

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Ватикане призвал американского лидера занять более жесткую позицию в отношении кремлевского диктатора Владимира Путина и сделать прекращение огня приоритетом, сообщает издание Axios со ссылкой на два источника, знакомых с ходом встречи.
По сообщениям, советники Зеленского сомневались, стоит ли рисковать и устраивать встречу президентов после неудачного визита в Овальный кабинет в конце февраля. Однако после встречи в Ватикане, по словам источников, у Зеленского возникло ощущение, что ему впервые удалось изменить позицию Трампа по отношению к Путину.
Эту перемену подтвердило и заявление самого Трампа, в котором он раскритиковал Путина за атаку на Киев:
"Возможно, он [Путин] вовсе не хочет заканчивать войну и просто водит меня за нос. С ним следует обращаться иначе - например, ввести банковские или вторичные санкции", - заявил президент США.
Отмечается, что встреча Зеленского и Трампа на похоронах папы Франциска не была заранее запланирована. Первоначально предполагалось, что лидеры могут встретиться после церемонии, однако Зеленский подошел к Трампу вскоре после прибытия в Ватикан, в базилике Святого Петра.
Как отмечает Axios, Зеленский сказал Трампу, что Путин не отступит, если на него не будет оказано давление. Один из источников сообщил, что Трамп ответил: "Возможно, действительно стоит изменить подход к Путину".
Зеленский настаивал на возвращении к отправной точке мирных переговоров - безусловному прекращению огня. Украина этот пункт приняла, а Россия - отвергла. Предположительно, Трамп также согласился с этой позицией.
Во время встречи Зеленский заявил, что не признает Крым частью России, и Трамп дал понять, что не требует от Украины такой признания - его план предусматривает признание со стороны США, а не со стороны Украины.
Также сообщается, что Зеленский сказал Трампу, что готов к определенным уступкам ради завершения войны, но Украине необходимы надежные гарантии безопасности. Трамп настаивал, что Украине нужно как можно скорее подписать соглашение по полезным ископаемым.
Ранее сообщалось, что Трамп подтвердил разговор с Зеленским в Ватикане, отметив, что "Зеленский был гораздо спокойнее и более заинтересован в завершении войны". Более того, именно Трамп настоял на этой встрече. Один из советников Трампа заявил: "Он был полон решимости поговорить с Зеленским с глазу на глаз и обсудить возможный путь к завершению крупнейшей сухопутной войны в Европе".
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