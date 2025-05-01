Хотели заработать, но оказались за решеткой: как жители Эстонии становятся частью преступной схемы

В местных русскоязычных группах в соцсетях появилось много работодателей, которые обещают легкий заработок. Но за красивыми обещаниями часто скрывается преступная схема.

В условиях постоянного роста цен и высокой безработицы мало кто будет против дополнительного заработка. Но в полиции предупреждают, что за легкими деньгами может скрываться преступная схема и желающий подзаработать в итоге окажется за решеткой, сообщает Rus.Postimees.