Хотели заработать, но оказались за решеткой: как жители Эстонии становятся частью преступной схемы

В условиях постоянного роста цен и высокой безработицы мало кто будет против дополнительного заработка. Но в полиции предупреждают, что за легкими деньгами может скрываться преступная схема и желающий подзаработать в итоге окажется за решеткой, сообщает Rus.Postimees.
Но как иностранные преступники находят в Эстонии тех, кто готов им помогать? Руководитель службы по криминальной информации Идаской префектуры Марика Водья говорит, что значительную часть таких курьеров по-прежнему вербуют в социальных сетях, в Telegram-каналах.