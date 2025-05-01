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Хотели заработать, но оказались за решеткой: как жители Эстонии становятся частью преступной схемы

В местных русскоязычных группах в соцсетях появилось много работодателей, которые обещают легкий заработок. Но за красивыми обещаниями часто скрывается преступная схема.
В местных русскоязычных группах в соцсетях появилось много работодателей, которые обещают легкий заработок. Но за красивыми обещаниями часто скрывается преступная схема. Фото: Pixabay

В условиях постоянного роста цен и высокой безработицы мало кто будет против дополнительного заработка. Но в полиции предупреждают, что за легкими деньгами может скрываться преступная схема и желающий подзаработать в итоге окажется за решеткой, сообщает Rus.Postimees.

Но как иностранные преступники находят в Эстонии тех, кто готов им помогать? Руководитель службы по криминальной информации Идаской префектуры Марика Водья говорит, что значительную часть таких курьеров по-прежнему вербуют в социальных сетях, в Telegram-каналах.

Какую работу предлагают мошенники?

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