Главное за 30 апреля Бизнесмена подозревают в сексуальном преступлении, подробности нападения в Старой Риге и суд о ввозе денег в РФ

Последний день апреля был насыщен важными событиями - латвийский бизнесмен был арестован по подозрению в совершении сексуального преступления, суд ЕС постановил, что вывозить евро в Россию на лечение запрещено и подробности про вооруженное нападение в Старой Риге. Об этих и других новостях среды, 30 апреля, - в подборке RUS TVNET.
Новости Латвии:
Государственная полиция задержала и суд арестовал предпринимателя Оскара Зейзу по подозрению в совершении сексуального преступления.
В интернет просочились кадры с камер наблюдения, на которых запечатлено ограбление эксклюзивного магазина часов Baltic Watches.
Повреждения подводных кабелей связи в Балтийском море вызвали множество обсуждений: ряд стран посчитали эти инциденты диверсией. Из Латвии также идут магистральные кабели в Швецию, от которых зависит доступ латвийцев к интернету. Что будет, если эта инфраструктура выйдет из строя? Тем более что масштабные сбои связи в Латвии уже были. TVNET+ публикует карты телекоммуникационных кабелей и мнения экспертов.
Сергей Букайнс, отец прокремлевского активиста Станислава Букайнса, освобожден из-под стражи под залог в размере 200 000 евро по делу о похищении своей малолетней внучки, выяснило агентство LETA в Рижском городском суде.
Депутаты комиссии Сейма по образованию, культуре и науке сегодня, 30 апреля, приняли решение направить на первое чтение в Сейм законопроект, предусматривающий возможность отказаться от изучения русского языка также на уровне среднего образования.
За рубежом:
Медицинские процедуры, такие как услуги дантиста и пластического хирурга, не входят в список расходов, на которые разрешено вывозить наличные евро в Россию, решил Суд ЕС в Люксембурге.
По меньшей мере три человека погибли в Испании в результате широкомасштабного отключения электричества, начавшегося в понедельник, 28 апреля, сообщают местные СМИ.
Президент РФ Путин отказался согласиться на то, чтобы Украина сохранила обороноспособную армию, хотя это требование Киева поддержали США, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.
В соцсетях обсуждается инцидент, который произошел в прошлую субботу в таллиннском продуктовом магазине Maxima: у продавца из рук выпал карп, она подняла его с пола, а затем вернула обратно на витрину, пишет Limon.ee.
В России, похоже, уже начали свыкаться с мыслью о скором завершении войны, однако теперь сами российские солдаты признаются: больше фронтового огня они боятся возвращения домой, пишет Rus.Postimees.
Интересное чтиво:
Во вторник, 29 апреля, стало известно, что российской певице Кристине Орбакайте запретили въезд в Латвию по соображениям безопасности. Тем временем Министерство культуры Эстонии прокомментировало вопрос о проведении концерта Орбакайте в Таллинне.
30 апреля в здании Рижской еврейской общины (ул. Сколас, 6) будет показан фантасмагорический перформанс по роману Артура Соломонова "Натан". На сцене выступят известный актер Анатолий Белый и легендарный певец, лидер группы "Телевизор" Михаил Борзыкин. Накануне поездки в страны Балтии портал Limon.ee созвонился с актером.
В марте 2025 года лучшая боксерша Латвии Беатрис Розентале родила ребенка. Спустя месяц после этого счастливого события TVNET+ пообщался с 22-летней спортсменкой. Новоиспеченная мама поразмышляла о своем опыте за последний год и рассказала о влиянии спорта на беременность и роды.
В первые дни мая в Латвии временами ожидаются осадки и часто будет дуть порывистый ветер, прогнозируют синоптики.
Музыкальный критик Артемий Троицкий в интервью YouTube-каналу "И Грянул Грэм" рассказал, что Иосиф Кобзон в начале 1990-х годов обиделся на него за неосторожное высказывание на телевидении и направил к нему домой бригаду киллеров, чтобы его "проучить".
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