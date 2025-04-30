Главное за 30 апреля Бизнесмена подозревают в сексуальном преступлении, подробности нападения в Старой Риге и суд о ввозе денег в РФ

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За рубежом:

Медицинские процедуры, такие как услуги дантиста и пластического хирурга, не входят в список расходов, на которые разрешено вывозить наличные евро в Россию, решил Суд ЕС в Люксембурге.

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По меньшей мере три человека погибли в Испании в результате широкомасштабного отключения электричества, начавшегося в понедельник, 28 апреля, сообщают местные СМИ.

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Президент РФ Путин отказался согласиться на то, чтобы Украина сохранила обороноспособную армию, хотя это требование Киева поддержали США, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

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В соцсетях обсуждается инцидент, который произошел в прошлую субботу в таллиннском продуктовом магазине Maxima: у продавца из рук выпал карп, она подняла его с пола, а затем вернула обратно на витрину, пишет Limon.ee.

В России, похоже, уже начали свыкаться с мыслью о скором завершении войны, однако теперь сами российские солдаты признаются: больше фронтового огня они боятся возвращения домой, пишет Rus.Postimees.

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Интересное чтиво:

Во вторник, 29 апреля, стало известно, что российской певице Кристине Орбакайте запретили въезд в Латвию по соображениям безопасности. Тем временем Министерство культуры Эстонии прокомментировало вопрос о проведении концерта Орбакайте в Таллинне.

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