На майских выходных изменится время работы больницы им. Страдиня

С 1 по 4 мая плановый прием пациентов в клинической университетской больнице им. Страдиня проводиться не будет.

5 мая учреждение будет работать с 10:00 до 14:00, а 10 мая - с 7:00 до 16:00. Поликлиника и Центр диагностической радиологии будут закрыты с 1 по 5 мая, а 10 мая возобновят работу с 8:00 до 18:00.

Информационный центр больницы также не будет работать с 1 по 5 мая. В то же время 10 мая его рабочее время составит с 7:30 до 17:00. Пациентов можно будет навещать с 1 по 5 мая с 10:00 до 19:00. Однако в отделениях нефрологии, интенсивной терапии и реанимации визиты необходимо заранее согласовывать с лечащим врачом или дежурным медиком.

Руководство больницы рекомендует в праздничные дни использовать для записи электронную форму на официальном сайте PSKUS или отправлять информацию по электронной почте на адрес info@stradini.lv. Единый номер телефона для записи пациентов 67 069 280 не будет доступен с 1 по 5 мая, но возобновит работу 10 мая с 8:00 до 17:00.

Центр неотложной медицинской помощи при больнице (вход B1) продолжит круглосуточно оказывать экстренную медицинскую помощь без выходных.

В случае легких недомоганий руководство учреждения призывает обращаться за советом к дежурным медикам по государственному консультативному телефону семейных врачей 6601 6001, который доступен круглосуточно в праздничные и выходные дни. По этому номеру можно получить рекомендации от опытных специалистов, если ситуация не требует срочного медицинского вмешательства.