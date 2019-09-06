Элла Памфилова.

ФОТО: Mikhail Tereshchenko / Mikhail Tereshchenko/TASS

В Подмосковье неизвестный проник в дом председателя Центральной избирательной комиссии РФ Эллы Памфиловой. Мужчина ударил ее электрошокером несколько раз и скрылся. Об этом пишет "Интерфакс".

Полиция возбудила уголовное дело, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) РФ. 

Жалоба о нападении была получена в ночь на пятницу, 6 сентября, около 1.30 по местному времени. 

"Прибывшие в кратчайшие сроки на место происшествия сотрудники полиции установили, что потерпевшей является председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Памфилова," - указано в сообщении пресс-службы.

Как отмечает "Интерфакс", основной версией произошедшего является нападение с целью ограбления. 

8 сентября в России пройдет единый день голосования.