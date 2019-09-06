"Уровень национальных аборигенов": публицист отчитала Вайкуле за обращение на русском языке

Как написала Вейдемане в своей колонке на сайте NRA, ей понравилось выступление Арбениной, однако у журналиста возникли претензии к другой звезде - Лайме Вайкуле. Публицисту не понравился тот факт, что Лайма обратилась к публике по-русски, а также все выступление пела на русском языке и исполнила лишь пару песен на латышском.

"До сих пор думала, что Каугури, как часть Латвии, находится в Латвии. В субботу, 31 августа, поняла: мне и многим другим пытаются втолковать, что это - ошибка. На сцену Праздника Каугури взошла латвийская дива Лайма Вайкуле и на ясном русском языке обратилась к присутствующим: "Добрый вечер, дорогие друзья!".

Думала, сейчас она сказанное переведет на латышский. Ничего не было! Лайма продолжила говорить по-русски, продолжала во время всего своего выступления, лишь пару песен по два куплета наша звезда позволила себе исполнить на латышском. Спасибо за нисхождение до уровня национальных аборигенов, все-таки помиловали...", - написала Вейдемане.

Публицист также подчеркнула, что "здесь - Латвия, и здесь властвует латышский язык, являющийся госязыком, и ни одному латвийцу не нужно просить, чтобы другие носители языка уважали главный язык нашей страны".