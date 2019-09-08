В Париже задержали и отпустили 89 "желтых жилетов"

В субботу, 7 сентября, в крупных французских городах прошли акции протеста "желтых жилетов". Участие в демонстрациях приняли несколько тысяч человек. Об этом пишет Deutsche Welle.
Во время протеста в Париже задержали, а затем отпустили 89 митингующих. В целом во французской столице в демонстрации участие приняли 800 человек. Местная полиция отметила, что несмотря на то, что в акции приняли участие больше человек, чем ранее, митинг прошел достаточно мирно.
Самый крупный протест "желтых жилетов" прошел в Монпелье - в нем приняли участие около 3000 человек, в том числе 500 представителей так называемого "Черного блока".
Участники акции подожгли полицейский автомобиль в центре города. Между тем стражи порядка применили слезоточивый газ. Двух человек задержали.
Сотни людей также вышли на демонстрацию в Руане, несмотря на запрет городских властей. Несколько человек были временно задержаны, 100 протестующих получили предупреждения. Митинги также прошли в Марселе, Лилле, Страсбурге и некоторых других городах.