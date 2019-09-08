В Париже задержали и отпустили 89 "желтых жилетов"

Во время протеста в Париже задержали, а затем отпустили 89 митингующих. В целом во французской столице в демонстрации участие приняли 800 человек. Местная полиция отметила, что несмотря на то, что в акции приняли участие больше человек, чем ранее, митинг прошел достаточно мирно.