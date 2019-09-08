ЧСР: правительство пытается избавиться от своих социальных обязанностей

Правительство Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство") очень активно пытается избавиться от своих социальных обязанностей и обязательств, возлагая на самоуправления оплату школьных обедов и требуя у Рижской думы более 30 млн евро, чтобы компенсировать дефицит в бюджете, который якобы создало Rīgas satiksme, заявил агентству LETA председатель фракции "Честь служить Риге" (ЧСР) Вячеслав Степаненко.
Как сообщалось ранее, в соответствии с методологией Европейской системы счетов муниципальное предприятие общественного транспорта Rīgas satiksme должно быть включено в общий правительственный сектор, что уменьшит в 2020 году фискальное пространство госбюджета на 72 млн евро.
Минфин как один из вариантов увеличения фискального пространства предлагает удержание у Рижской думы доли подоходного налога с населения.
Степаненко сказал, что это негативно повлияет на бюджет Риги, так как, помимо этой суммы, самоуправлению, скорее всего, придется оплачивать и обеды в начальной школе.
По его словам, самоуправления не печатают денег, и правительству для выполнения своих целей не надо отнимать деньги у самоуправлений. Степаненко считает, что правительство расширяет за счет самоуправлений свое фискальное пространство.