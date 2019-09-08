Куда пропал лес? IDB заинтересовалось построенным на границе с Россией забором

Журналисты допускают, что у следователей появились подозрения, что исчезли несколько миллионов евро.

На этой неделе IDB задержало бывшего начальника погранохраны Нормунда Гарбарса и председателя правления и совладельца фирмы Igate, которая занимается строительством дорог, Мариса Пейланса. Должностные лица погранохраны и строительной фирмы подозреваются в противозаконных действиях при строительстве восточной границы. Конкурс на строительство выиграла Igate. Указанная в договоре сумма составила 40 млн евро.

Следователи задержали четырех человек - Гарбарса, заместителя начальника Управления по экипировке и техническому обслуживанию Госпогранохраны Улдиса Земмерса, Пейланса еще одного сотрудника Igate. Задержания были проведены в рамках уголовного дела о мошенничестве и служебных преступлениях. Речь идет о вырубке леса, строительстве мостов и заборов на границах Латвии с Россией и Беларусью.

IDB в суде призвало заключить задержанных под стражу, однако суд решил, что они не будут мешать следствию и не сбежат, поэтому всех четверых освободили в зале суда.

Сотрудничество компании Igate и Госпогранохраны началось в 2015 году, когда предприятие выиграло конкурс на проведение строительных работ на границе с Россией. За 17,5 млн евро фирма должна была вырубить и расчистить по линии границы лесополосу шириной 12 метров, обновить гравийное покрытие, построить водостоки, мосты и возвести десятки километров забора. Работы должны быть завершены до конца этого года.

В 2018 году Igate также выиграла конкурс на проведение строительных работ на границе с Беларусью. Условия конкурса были удобными для фирмы. Госпогранохрана требовала, чтобы соискатели имели опыт строительства 10-километрового рулонного ограждения, укладки 2500 кубометров щепы и строительства на охраняемых природных территориях со стоимостью контракта не менее 250 000 евро. Ни одна другая латвийская фирма не имеет такого опыта, кроме Igate, которая занимается этими работами на границе с Россией. Предприятие победило, но стоимость создания километровой границы с Беларусью вдвое превышала стоимость строительства на границе с Россией. Договор заключен на 22,8 миллиона евро.

Так, один мост обошелся в 600 000-700 000 евро. Год назад такие же мосты на границе с Россией стояли 130 000 евро. Как отмечают журналисты, к строительству четырех мостов у латвийско-белорусской границы Igate привлекла субподрядчика, которому за работу была заплачена лишь четвертая часть от 2,7 млн. евро, полученных от Госпогранохраны.

В рамках уголовного процесса следователи будут выяснять, куда пропал вырубленный на границе лес. В начале лета сотрудники IDB и Управления по защите природы констатировали, что на участке границы в Лидумниекской волости Циблского края ширина очищенной от деревьев полосы не 12 метров, как это прописано в договоре, а 50. Местами она составляет 80 метров. На большей части территории выкорчеваны пни, а земля измельчена и выровнена. Более ценные бревна были увезены, а вдоль границы оставлены лишь кучи с низкокачественными дровами. Также вырублены и растущие в заповедной зоне деревья. За их вырубку предусмотрена уголовная ответственность.

Приглашенные на передачу эксперты оценили, что ценность пропавшего и вырубленного леса в Лидумниекской волости составляет по крайней мере 240 000 евро, однако сумма может быть и в два раза больше.

Версии о пропавших деревьях разнятся. В июне Госпогранохрана утверждала, что ничего не пропало, а спиленные деревья помещены в хранилища.Теперь же в Госпогранохране заявили, что часть леса была вывезена.

Между тем нынешний начальник Госпогранохраны и генерал Гунтис Пуятс шокирован задержанием своего предшественника Гарбарса и тем, что эта информация была опубликована. Он сомневается, что у расследования вообще есть основания.

"Еще рано говорить о том, что было совершено преступление. Есть обвинительная версия, нападающая. Это первоначальная информация, мы не говорим о том, что уголовный процесс был направлен для начала уголовного преследования, что кто-то будет осужден. У меня очень большие сомнения по поводу качества расследования, которое осуществляет IDB", - указал Пуятс.