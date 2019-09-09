Tīrīga запретили заключать договоры с рижанами

Более подробных комментариев совет не дает и обещать разъяснить свое решение на пресс-брифинге завтра, 10 сентября.

Публичным партнером Tīrīga является Getliņi EKO, которое обеспечивает надзор на проектом публично-частного партнерства и площадки для мусора. Частный партнер Tīrīga - CREB Riga, которое основали для участия в конкурсе две компании - Clean R и Eco Baltia vide.

По итогам конкурса Tīrīga должна была обеспечивать утилизацию отходов в Риге в течение 20 лет.

В начале июня Getliņi EKO и CREB Riga зарегистрировали в регистре предприятий компанию Rīgas vides pakalpojumi, которая позже сменила название на Tīrīga.

СК считает, что Clean R и Eco Baltia vide должны были сообщить об объединении.

Председатель Рижской думы Олег Буров подтвердил, что СК применил временное урегулирование к сотрудничеству с Tīrīga.

"СК обязал нас немедленно, но не позже чем до 17 сентября отозвать заключенные с Tīrīga договоры об утилизации отходов с жителями. СК предлагает нам продолжить сотрудничество с четырьмя операторами, которые занимались вывозом отходов ранее, и теоретически это хорошее предложение, но юристы думы пока говорят, что нормативные акты не допускают такого решения", - заявил Буров.

Сегодня мэр планирует встретиться с ответственными думскими органами, а завтра, вероятно, с действующими операторами вывоза отходов, чтобы попытаться договориться с ними о продолжении работы.

На вопрос, будет ли обжаловано решение СК о временном урегулировании, Буров ответил утвердительно, добавив, что сначала надо уладить технические вопросы, чтобы обеспечить непрерывность вывоза мусора.

Уже в апреле представители СК заявляли, что Рижская дума была предупреждена о рисках заключения договора на основе частно-публичного партнерства на такой долгий срок, как 20 лет.