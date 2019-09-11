В Афганистане в годовщину 9/11 прогремели взрывы

Незадолго до этого сообщалось о взрыве у посольства США. Более подробной информации о случившемся не поступило.

"Ракета попала в стену здания Минобороны, но о том, есть ли пострадавшие, не сообщается", - рассказал пресс-секретарь Министерства внутренних дел Афганистана Носрат Рахими.

Этот инцидент стал первым нападением в Кабуле, с тех пор как президент США Дональд Трамп сообщил, что прекращает мирные переговоры с исламистской радикальной организацией "Талибан".

Во вторник, 10 сентября, талибы пообещали продолжить борьбу и предупредили, что Вашингтон пожалеет о выходе из переговоров.

На минувшей неделе они взорвали два автомобиля в Кабуле, убив нескольких местных жителей и двух членов миссии НАТО.

В субботу, 7 сентября, Трамп в качестве причины для прекращения переговоров назвал гибель американского солдата в одном из этих взрывов. После этого глава государства сообщил, что мирные переговоры США с организацией "Талибан" "мертвы" и он снова усилит войну против этих исламистов.

В Кабуле годовщина теракта 9/11 является чувствительным днем в Кабуле. В другие годы в этот день в афганской столице также случались нападения.

Вскоре после совершения террористических актов группировкой "Аль-Каида" США отправили своих военных Афганистан, с целью смещения власти талибов.

Число американских солдат в Афганистане за эти годы достигло 100 000, но драматически уменьшилось после убийства Усамы бен Ладена в 2011 году в Пакистане.

На данный момент в Афганистане еще находятся около 14 000 американских военных. Трамп назвал этот факт "смешным". Аналогично он отозвалася и о том, что на содержание этого военного контингента были потрачены миллиарды долларов США.