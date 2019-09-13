Бари Алибасов пришел на заседание суда с бутылкой "Крота"

Напомним, после сделанного глотка жидкости продюсер был введен в медикаментозный сон. У него были сильнейшие ожоги пищевода, желудка и верхних дыхательных путей.

С компании-производителя "Крота" он намерен потребовать в общей сложности 100 миллионов рублей (около 1,3 миллиона евро). Ущерб здоровью он оценил в 85 миллионов (около 1,1 миллиона евро). Ещё примерно 2 миллиона евро - это моральный ущерб.

Производители жидкости уверены, что суд будет на их стороне.

Само заседание прошло за закрытыми дверями. Пресса в зал не допускалась, но Бари Каримович пообщался со СМИ до начала.

"Вот он, тот самый "Крот". Вы когда-нибудь подумаете, что это не лимонад? Бутылка абсолютно пищевая. Это та самая банка мандаринового цвета, как будто внутри мандариновый сок", — цитирует Алибасова издание Life.

Продюсер отметил, что он обратился в суд, чтобы уберечь других людей от роковой ошибки. Алибасов считает, что непищевые средства должны выглядеть соответствующим образом, чтобы ни у кого не было возможности перепутать бутылки.