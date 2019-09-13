Вс, 15.09.2019
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Зеленский: Украина готовится к следующему этапу обмена с Россией

Олег Сенцов прибыл в Украину

ФОТО: AP/Reuters/ScanPix

Украина готовится к следующему этапу обмена заключенными с Россией и уже начинает составлять список ожидаемых в государстве земляков, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Лидер Украины сказал, что страна ждёт встречи в "нормандском формате", где он планирует это обсудить. Об этом пишет Газета.ru. 

Напомним, первый и на данный момент единственный обмен пленными между Россией и Украиной прошёл 7 сентября. 

Согласно словам Зеленского, вопрос о следующем этапе обмена пленными будет поднят и в Минске на заседании контактной группы и на встрече лидеров стран "нормандской четверки".

Зеленский подчеркнул, что Украина со своей стороны ждёт встречи в этом формате глав четырех государств — Украины, России, Франции и Германии. Зеленский отметил, что с ней "тянуть некуда".

Глава МИД Украины Вадим Пристайко ранее говорил, что Зеленский сможет встретиться с Владимиром Путиным в рамках "нормандского формата" уже в сентябре, пишет издание. 

Галерея: На востоке Украины произошел обмен пленными

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