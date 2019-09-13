Зеленский: Украина готовится к следующему этапу обмена с Россией

Украина готовится к следующему этапу обмена заключенными с Россией и уже начинает составлять список ожидаемых в государстве земляков, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Лидер Украины сказал, что страна ждёт встречи в "нормандском формате", где он планирует это обсудить. Об этом пишет Газета.ru.