Зеленский: Украина готовится к следующему этапу обмена с Россией

Украина готовится к следующему этапу обмена заключенными с Россией и уже начинает составлять список ожидаемых в государстве земляков, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Лидер Украины сказал, что страна ждёт встречи в "нормандском формате", где он планирует это обсудить. Об этом пишет Газета.ru.
Напомним, первый и на данный момент единственный обмен пленными между Россией и Украиной прошёл 7 сентября.
Согласно словам Зеленского, вопрос о следующем этапе обмена пленными будет поднят и в Минске на заседании контактной группы и на встрече лидеров стран "нормандской четверки".
Зеленский подчеркнул, что Украина со своей стороны ждёт встречи в этом формате глав четырех государств — Украины, России, Франции и Германии. Зеленский отметил, что с ней "тянуть некуда".
Глава МИД Украины Вадим Пристайко ранее говорил, что Зеленский сможет встретиться с Владимиром Путиным в рамках "нормандского формата" уже в сентябре, пишет издание.
Галерея: На востоке Украины произошел обмен пленными