Сотрудник умер в командировке во время секса. Компанию обязали платить семье компенсацию

Несчастный случай произошел в 2013 году, однако суд окончательное решение вынес только сейчас.

Решение суда предусматривает, что его законная жена и дети впредь будут получать ежемесячный доход в размере 80 процентов от заработной платы погибшего вплоть до достижения пенсионного возраста.

Компания TSO, специализирующаяся в сфере железнодорожных перевозок, сообщила, что сотрудник в конкретный отрезок времени не выполнял своих служебных обязанностей, поэтому компания не берет на себя ответственность за его смерть.

Однако суд напомнил - законами Франции предусмотрено, что работодатель обязан обеспечить социальную защиту сотрудника на протяжении всей командировки, вне зависимости от обстоятельств, которые могут произойти.

Дело было зарегистрировано как "несчастный случай на производстве".