Сотрудник умер в командировке во время секса. Компанию обязали платить семье компенсацию

Во Франции суд обязал компанию-работодателя TSO выплатить компенсацию семье инженера, который скончался от сердечного приступа во время полового акта в гостиничном номере в командировке, сообщает Daily Mail.
Несчастный случай произошел в 2013 году, однако суд окончательное решение вынес только сейчас.
Решение суда предусматривает, что его законная жена и дети впредь будут получать ежемесячный доход в размере 80 процентов от заработной платы погибшего вплоть до достижения пенсионного возраста.
Компания TSO, специализирующаяся в сфере железнодорожных перевозок, сообщила, что сотрудник в конкретный отрезок времени не выполнял своих служебных обязанностей, поэтому компания не берет на себя ответственность за его смерть.
Однако суд напомнил - законами Франции предусмотрено, что работодатель обязан обеспечить социальную защиту сотрудника на протяжении всей командировки, вне зависимости от обстоятельств, которые могут произойти.
Дело было зарегистрировано как "несчастный случай на производстве".
Согласно французскому законодательству, уже 10 лет работодатель отвечает за любые ситуации, которые могут произойти с работником во время командировки.