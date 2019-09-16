Министр: будут сокращены срок выплаты и размер пособий по безработице

Со следующего года пособие по безработице будет выплачиваться в течение восьми, а не девяти месяцев, при этом в меньшем размере, что позволит сэкономить 12 млн евро, сообщила в передаче Rīta panorāma на Латвийском телевидении министр благосостояния Рамона Петравича.
Она рассказала, что, согласно планируемым изменениям, первые два месяца пособие по безработице будет выплачиваться в размере 100% от начисленного, следующие два - в размере 75%, еще два - в размере 50%, а последние два месяца - в размере 45%.
"Нельзя сказать, что это основательные изменения, но, возможно, это мотивирует людей быстрее возвращаться на рынок труда", - заявила министр, добавив, что средний срок получения пособий по безработице составляет 4,5 месяца.
Петравича сообщила, что других изменений в пособиях не ожидается.
В настоящее время пособие по безработице рассчитывается пропорционально трудовому стажу и в соответствии с доходами, с которых вносились платежи на случай безработицы.
Сейчас всем безработным, независимо от стажа, пособие выплачивается в течение девяти месяцев: первые три месяца - в размере 100%, следующие три - в размере 75%, последние три - в размере 50% от начисленной суммы.
Как сообщалось ранее, правительство утвердило на следующий год фискальное пространство в размере 192,4 млн евро. В 2021 году оно запланировано в размере 183 млн евро, а в 2022 году - 395,4 млн евро.