Министр: будут сокращены срок выплаты и размер пособий по безработице

Она рассказала, что, согласно планируемым изменениям, первые два месяца пособие по безработице будет выплачиваться в размере 100% от начисленного, следующие два - в размере 75%, еще два - в размере 50%, а последние два месяца - в размере 45%.

"Нельзя сказать, что это основательные изменения, но, возможно, это мотивирует людей быстрее возвращаться на рынок труда", - заявила министр, добавив, что средний срок получения пособий по безработице составляет 4,5 месяца.

Петравича сообщила, что других изменений в пособиях не ожидается.

В настоящее время пособие по безработице рассчитывается пропорционально трудовому стажу и в соответствии с доходами, с которых вносились платежи на случай безработицы.

Сейчас всем безработным, независимо от стажа, пособие выплачивается в течение девяти месяцев: первые три месяца - в размере 100%, следующие три - в размере 75%, последние три - в размере 50% от начисленной суммы.