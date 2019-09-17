Комиссия Сейма поддержала предложение Вейониса о детях неграждан

Поправки еще должен поддержать Сейм во втором и третьем чтении.

Комиссия поддержала и меры по предоставлению латвийского гражданства в случае, если ребенок родился за пределами Латвии или один из родителей является гражданином другой страны.

Инициатива Вейониса предусматривает больше не предоставлять статус негражданина детям, которые родились в Латвии после 1 января 2020 года. В аннотации к законопроекту указано, что его принятие будет способствовать дальнейшему развитию сплоченного латвийского общества, основанного на общих ценностях латышского народа.

Законопроект предусматривает и признание гражданами Латвии родившихся после 1 января 2020 года детей, у которых согласно Закону статусе граждан бывшего СССР нет гражданства Латвии или другого государства, но есть право на статус негражданина.

Ребенок признается гражданином Латвии, если его родители не договорились о гражданстве другой страны и ребенок не был бы гражданином другой страны.

Такое же предложение Вейонис выдвигал Сейму 12-го созыва, уточнено его обоснование. Ранее бывший президент пояснил, что инициативу подает повторно, с надеждой, что новый парламент будет думать иначе, так как в этом вопросе нужно поставить точку.

"Продолжать то, что в стране существует структура неграждан, не правильно, и когда-то нужно поставить точку. Дети, родившиеся в Латвии, должны становиться гражданами Латвии. Если родители все-таки хотят отказаться от латвийского гражданства, пусть тогда пишут заявление и выбирают страну, гражданство которой действительно хотят", - заявил в прошлом году Вейонис.