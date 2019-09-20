Обещанного три года ждут! 120 миллионов на зарплаты медиков не будет, потому что, как поясняет министр финансов Янис Рейрс, - это было обещано под влиянием эмоций. Ну да, эмоции создателей бюджета поугасли. Живее идет у Инспекции здравоохранения, которая организует собрания в бане, а появление журналистов на мероприятии считает помехой. Знакомство с разбазариванием обещаний и работой чиновников в кекавской бане - на этой неделе в передаче Starp citu.