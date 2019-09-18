Собчак с супругом эффектно появились на свадьбе Федора Бондарчука и Паулины Андреевой

17 сентября состоялась свадьба кинорежиссера и продюсера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой. Как сообщают многочисленные СМИ, регистрация пары в ЗАГСе состоялась в начале сентября, но празднование было запланировано позже.
Как сообщает Газета.ru, на торжество в Санкт-Петербурге приехали телеведущая Ксения Собчак, актеры Игорь Верник, Константин Крюков с женой, журналист Сергей Минаев, режиссер Резо Гигинеишвили, музыкант Сергей Мазаев, шоумен Игорь Угольников, Рената Литвинова, Константин Эрнст, Михаил Куснирович, Дарья Златопольская и многие другие.
Визажист Юрий Ананов поделился в Instagram небольшим видео с работой, которую он проделал над телеведущей Ксенией Собчак.
В ролике Ксения позирует в роскошном черно-сером платье, на шее сверкает колье в виде черно-белых сердечек, украшенных драгоценными камнями. В завершении мы видим, как в кадре появляется Константин Богомолов.
Журналисты в российских СМИ с грустью сообщают, что невеста с женихом у главного входа так и не появились. Вероятно, что пара воспользовалась потайным входом. Свадебное платье Паулины осталось загадкой.
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Свадьба Федора Бондарчука и Паулины Андреевой состоялась в Санкт-Петербурге 17.09.19 Церемония до сих пор покрыта завесой строжайшей тайны - ни одного фото и видео новобрачных не просочилось в Интернет и ТВ!! 30-летняя Паулина и 52-летний Федор решили запутать прессу: полдня разгружали мебель и выпивку у Дома Беггровых на Невском. А вечером перевезли инвентарь в Юсуповский дворец, где в 19 часов начали собираться гости. Среди гостей присутствовали: Константин Эрнст, Ксения Собчак с Константином Богомоловым, Константин Крюков, Рената Литвинова, Филипп Янковский. Аренда одного из залов здесь стоит от 300 тыс.руб. в сутки. #федорбондарчук #свадьбабондарчука #бондарчуксвадьба #паулинаандреева #паулина #свадьбабондарчукандреева