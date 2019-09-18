Собчак с супругом эффектно появились на свадьбе Федора Бондарчука и Паулины Андреевой

Как сообщает Газета.ru, на торжество в Санкт-Петербурге приехали телеведущая Ксения Собчак, актеры Игорь Верник, Константин Крюков с женой, журналист Сергей Минаев, режиссер Резо Гигинеишвили, музыкант Сергей Мазаев, шоумен Игорь Угольников, Рената Литвинова, Константин Эрнст, Михаил Куснирович, Дарья Златопольская и многие другие.

Визажист Юрий Ананов поделился в Instagram небольшим видео с работой, которую он проделал над телеведущей Ксенией Собчак.

В ролике Ксения позирует в роскошном черно-сером платье, на шее сверкает колье в виде черно-белых сердечек, украшенных драгоценными камнями. В завершении мы видим, как в кадре появляется Константин Богомолов.

Журналисты в российских СМИ с грустью сообщают, что невеста с женихом у главного входа так и не появились. Вероятно, что пара воспользовалась потайным входом. Свадебное платье Паулины осталось загадкой.