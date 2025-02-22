Победителем Берлинского кинофестиваля стал норвежский фильм "Мечты"

На престижную премию претендовали 19 фильмов.

Фильм "Мечты" рассказывает о девушке, которая влюбляется в свою учительницу и превращает свои фантазии и душевные терзания в роман. "Мечты" (Drømmer) - третья часть трилогии Хёугеруда о любви и сексуальности.

Delighted that the Golden Bear at Berlin has gone to Dag Johan Haugerud’s delicate, funny, subtly heart-crushing DREAMS — the last and best chapter of his consistently rewarding, surprising Sex Dreams Love trilogy. My review: https://t.co/8TKJpif7jN — Guy Lodge (@GuyLodge) February 22, 2025

Dag Johan Haugerud’s DREAMS (SEX LOVE) wins Golden Bear at the Berlin Film Festival. Silver Bear Grand Jury Prize went to Gabriel Mascaro’s THE BLUE TRAIL. #Berlinale2025 pic.twitter.com/K8jFEJ46WP — Film Festival (@LifeIsAFilmFest) February 22, 2025

Гран-при жюри Берлинского кинофестиваля был присужден фильму "Голубая тропа" (O último azul) бразильского режиссера Габриэля Маскаро.

Приз жюри был присужден фильму "Послание" ("El mensaje") аргентинского режиссера Ивана Фунда . Китайский режиссер Хо Мэн был удостоен награды за лучшую режиссуру за фильм "Sheng xi zhi di" ("Жизнь на земле").

"Серебряный медведь" за лучшую женскую роль достался австралийке Роуз Бирн за фильм "Если бы у меня были ноги, я бы тебя пнула" (If I Had Legs I'd Kick You). Ирландец Эндрю Скотт был награжден за роль второго плана в камерной драме "Голубая луна" (Blue Moon).

Берлинский кинофестиваль, или Берлинале, - один из самых важных кинофестивалей в мире, наряду с Каннским и Венецианским.

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