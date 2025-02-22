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Победителем Берлинского кинофестиваля стал норвежский фильм "Мечты"

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Победителем Берлинского кинофестиваля стал фильм "Мечты"
Победителем Берлинского кинофестиваля стал фильм "Мечты" Фото: AFP/SCANPIX

"Золотой медведь", главный приз 75-го Берлинского международного кинофестиваля, в субботу, 22 февраля, был присужден фильму норвежского режиссера Дага Йохана Хёугеруда "Мечты".

На престижную премию претендовали 19 фильмов.

Фильм "Мечты" рассказывает о девушке, которая влюбляется в свою учительницу и превращает свои фантазии и душевные терзания в роман. "Мечты" (Drømmer) - третья часть трилогии Хёугеруда о любви и сексуальности.

Гран-при жюри Берлинского кинофестиваля был присужден фильму "Голубая тропа" (O último azul) бразильского режиссера Габриэля Маскаро.

Приз жюри был присужден фильму "Послание" ("El mensaje") аргентинского режиссера Ивана Фунда . Китайский режиссер Хо Мэн был удостоен награды за лучшую режиссуру за фильм "Sheng xi zhi di" ("Жизнь на земле").

"Серебряный медведь" за лучшую женскую роль достался австралийке Роуз Бирн за фильм "Если бы у меня были ноги, я бы тебя пнула" (If I Had Legs I'd Kick You). Ирландец Эндрю Скотт был награжден за роль второго плана в камерной драме "Голубая луна" (Blue Moon).

Берлинский кинофестиваль, или Берлинале, - один из самых важных кинофестивалей в мире, наряду с Каннским и Венецианским.

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