Видео Переезд из Риги в Монреаль: история старейшей жительницы Канады

Маргарет не только старейшая жительница Канады, она еще и 27-я старейшая жительница планеты.

О жизни в Латвии она говорит только хорошее. Вместе с мужем Генрихом они эмигрировали в 1947 году. Маргарет благодарит бога, что он привел ее семью в Канаду. В Монреале супруг работал инженером, а она - учителем рисования.

В 2002 году муж скончался. До 107 лет Маргарет жила одна, но потом переехала в дом престарелых.

Женщина продолжает смотреть на жизнь с позитивом. Она советует молодому поколению учиться и не держать обид. Свой день рождения Маргарет планирует отметить в кругу семьи и друзей.

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