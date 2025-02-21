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Госпитализация Шакиры, хейт Вайкуле и чем болен Оксимирон?

Слухи недели
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За что критикуют Лайму Вайкуле?
Шакира, Оксимирон и Лайма Вайкуле
Шакира, Оксимирон и Лайма Вайкуле Фото: Sean Nel/Shutterstock/ пресс-фото/ коллаж RUS TVNET

В рубрике "Звездные страсти" RUS TVNET еженедельно обсуждает громкие слухи из мира шоу-бизнеса.

На этот раз в Сети активно обсуждается критика в адрес Лаймы Вайкуле, госпитализация Шакиры и болезнь рэпера Оксимирона.

  1. За что критикуют Лайму Вайкуле?
  2. Шакиру экстренно госпитализировали?
  3. Чем болеет Оксимирон?

Еженедельная рубрика RUS TVNET "Звездные страсти" обозревает громкие слухи о знаменитостях, которые за последние 7 дней публиковала желтая пресса.

Вам решать, верить в эти истории или нет, но можно смело посплетничать в комментариях. Присоединяйтесь!

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За что критикуют Лайму Вайкуле?
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