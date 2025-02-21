Госпитализация Шакиры, хейт Вайкуле и чем болен Оксимирон?

На этот раз в Сети активно обсуждается критика в адрес Лаймы Вайкуле, госпитализация Шакиры и болезнь рэпера Оксимирона.

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