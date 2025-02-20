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Видео Голливудская звезда Аня Тейлор-Джой запела на литовском

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Аня Тейлор-Джой
Аня Тейлор-Джой Фото: Кадр из видео

Популярная голливудская актриса Аня Тейлор-Джой запела на литовском языке в новой картине "Ущелье" (The Gorge), пишет Telegram-канал "Волна/Литва".

@siamas2021 🇱🇹🥳❤️#lithuania #appletv #thegorge ♬ original sound - Siamas2021

В фильме Аня Тейлор-Джой играет литовскую снайпершу Драсу - имя героини символично и переводится с литовского языка как "отвага". Ее персонаж вместе с американским снайпером Ливаем (Майлз Теллер) охраняет противоположные стороны загадочного ущелья, откуда исходит неизвестная угроза. Несмотря на строгий запрет на общение, между героями зарождается романтическая связь.

Героиня Ани Тейлор-Джой в картине поет традиционную литовскую песню ко дню рождения. Этот момент вызвал восторг в соцсетях. Кстати, она также говорит со своим отцом Эрикасом (Уильям Хьюстон), который тоже литовец. Этот эмоциональный диалог разворачивается якобы на кладбище в деревне Пярвалка, добавляя картине аутентичности и отсылки к литовской культуре. Кроме того, фильм включает литовские диалоги, что усиливает связь с местным контекстом, пишет "Волна/Литва".

Сама Аня Тейлор-Джой не имеет литовских корней.

Премьера научно-фантастического хоррора режиссера Скотта Дерриксона "Ущелье" состоялась 14 февраля 2025 года на Apple TV+.

Видео: Трейлер фильма "Ущелье"

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