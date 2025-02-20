Видео Голливудская звезда Аня Тейлор-Джой запела на литовском

В фильме Аня Тейлор-Джой играет литовскую снайпершу Драсу - имя героини символично и переводится с литовского языка как "отвага". Ее персонаж вместе с американским снайпером Ливаем (Майлз Теллер) охраняет противоположные стороны загадочного ущелья, откуда исходит неизвестная угроза. Несмотря на строгий запрет на общение, между героями зарождается романтическая связь.

Героиня Ани Тейлор-Джой в картине поет традиционную литовскую песню ко дню рождения. Этот момент вызвал восторг в соцсетях. Кстати, она также говорит со своим отцом Эрикасом (Уильям Хьюстон), который тоже литовец. Этот эмоциональный диалог разворачивается якобы на кладбище в деревне Пярвалка, добавляя картине аутентичности и отсылки к литовской культуре. Кроме того, фильм включает литовские диалоги, что усиливает связь с местным контекстом, пишет "Волна/Литва".