"Bur man, bur man, bur man, bur man..." Удастся ли Tautumeitas привлечь удачу и выйти в финал международного конкурса "Евровидение" в 2025 году? Что об увиденном и услышанном думают за рубежом и поймет ли в этом году нас Европа?
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Что о песне Tautumeitas на "Евровидении" думают за границей?
Одни из самых известных фанатов "Евровидения" - создатели блога Wiwibloggs Уильямс и Дебан с 204 тысячами подписчиков на YouTube, мнение которых всегда уважалось на этом конкурсе.
Отличная хореография, прекрасное световое шоу, очень хорошая заявка!" - это только несколько комментариев.