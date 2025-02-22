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Что о песне Tautumeitas на "Евровидении" думают за границей?

Перевод: rus.tvnet.lv
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"Bur man, bur man, bur man, bur man..." Удастся ли Tautumeitas привлечь удачу и выйти в финал международного конкурса "Евровидение" в 2025 году? Что об увиденном и услышанном думают за рубежом и поймет ли в этом году нас Европа?

Одни из самых известных фанатов "Евровидения" - создатели блога Wiwibloggs Уильямс и Дебан с 204 тысячами подписчиков на YouTube, мнение которых всегда уважалось на этом конкурсе.

Отличная хореография, прекрасное световое шоу, очень хорошая заявка!" - это только несколько комментариев.

"Латышский язык, фольклор, красивые женщины, это действительно что-то красивое. Однако красота не означает автоматическую квалификацию в финал. Эксперты отмечают...

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