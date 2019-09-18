Это должно случиться! Тимур Батрутдинов и Ольга Бузова найдут свое счастье в новом шоу

Когда почти все попытки построить любовь использованы, остается последний шанс - "План Б" на ТНТ. Шоу, в котором Тимур Батрутдинов сделает всё, чтобы найти мужа Ольге Бузовой, а Ольга Бузова выберет Тимуру Батрутдинову будущую жену.

Две мега звезды сменят статус "в активном поиске" и попробуют обрести свое счастье. Получится ли у них построить свою любовь? ТНТ покажет это уже в октябре!

На кастинг в шоу "План Б" было подано 10 тысяч заявок!

Такого количества желающих "осчастливить" Тимура Батрутдинова и Ольгу Бузову ТНТ не видел никогда: на кастинг пришли сотни человк. Поэтому впервые в истории романтических шоу зрители увидят сам процесс отбора претендентов. Участниц для Тимура выберут Ольга Бузова и Гарик Харламов. Вердикт женихам для Ольги вынесут ее мама Ирина Александровна, подруга Яна и Тимур Батрутдинов. Задача будет непростой – из сотен претендентов нужно будет отобрать лишь 10 мужчин для Ольги и 10 девушек для Тимура.

Съемки шоу проходили на райском острове Бали в Индонезии.

Роскошные закаты, океан, древние храмы и самые сильные эмоции! За сердце Тимура и Ольги претендентам, действительно, придется бороться, ведь иногда романтические встречи придется выигрывать. Таких красивых свиданий на ТНТ еще не было: на воде, на земле и в воздухе, с поцелуями и объятиями, со слезами и с разбитым сердцем. Зрителей ждут настоящие пожары чувств, тушить которые придется всем участникам съемочного процесса! Неожиданные повороты, проверки и ревность, непримиримая борьба конкурентов и много, очень много романтики для Ольги Бузовой и Тимура Батрутдинова – все это "План Б" на ТНТ!

Промо передачи "План Б" на ТНТ, Ольга Бузова ФОТО: Промо-фото

Марина Кравец, ведущая проекта: "Поскольку Оля и Тимур давно дружат и нередко проводили время на проекте вместе, они были командой быстрого реагирования друг для друга и разрешали сомнения по поводу претендентов на их сердца. Часто передо мной они уже стояли спокойные и счастливые. Это шоу действительно про чувства, про искренность. Зрителям будет интересно почувствовать самим, у кого из участников процесса нет ни того, ни другого. Но довольно быстро появится симпатия к некоторым героям, потому, как они не смогут скрыть порывов сердца, в их случае будет многое понятно по глазам. Это будет честный и жёсткий проект. И один из самых красивых не только на ТНТ, но в целом на российском телевидении!".

"ПЛАН Б" стартует на канале с 13 октября.