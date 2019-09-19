Чт, 19.09.2019
Думаю, что Федерация, тренера и футболисты должны взять на себя ответственность за происходящее на данный момент. Не перекладывать вину друг на друга, а всем вместе анализировать и стараться что-то изменить. И изменить не на уровне национальной сборной и U-21, а уже на уровне U-9. Виталий Ягодинский, защитник сборной Латвии

Latvijas pasts предупреждает о мошенниках, рассылающих письма от имени почты

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Latvijas pasts предупреждает о мошенниках и призывает игнорировать поддельные электронные письма, рассылаемые от имени компании, сообщила агентству LETA представитель Latvijas pasts Гундега Варпа.

Предприятие Latvijas pasts зафиксировало несколько мошеннических электронных сообщений, с помощью которых злоумышленники пытаются распространить вредоносные программы. Электронные сообщения распространяются с адреса info@maarifegroup.com и содержат информацию о якобы недоставленной посылке ввиду неправильного адреса.

Latvijas pasts подчеркивает, что предприятие никоим образом не связано с этими сообщениями, и поэтому призывает не открывать вложения, прикрепленные к мошенническим электронным письмам, и игнорировать ложные сообщения.

Latvijas pasts предоставило всю имеющуюся в распоряжении предприятия информацию учреждению по предотвращению инцидентов в сфере безопасности информационных технологий Cert.lv для дальнейшего предотвращения мошеннических действий.

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