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Видео Латвийский медик Сармите Цируле ранена в Украине

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Сармите Цируле
Сармите Цируле Фото: Ekrānuzņēmums no video

Во время выполнения в Украине боевого задания по оказанию помощи тяжелораненому украинскому солдату латвийский медик Сармите Цируле получила ранение, сообщает передача TV3 Ziņas.

Это произошло в результате атаки беспилотника утром в воскресенье, 30 марта. Дрон врезался в автомобиль, в котором Сармите ехала со своими коллегами.

Цируле получила осколочные ранения и контузию, но ее жизни ничто не угрожает.

С самого начала полномасштабного вторжения России в Украину Цируле оказывает поддержку украинским солдатам, сражающимся на самых тяжелых участках фронта.

В интервью TV3 Ziņas врач сообщила, что это ее четвертая контузия. Она подчеркнула, что делает все, чтобы помогать солдатам в Украине, потому что защита Латвии начинается именно там.

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