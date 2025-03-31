Видео За занавесом: России теперь надо "отменить" Евросоюз

Как и ожидалось, вскоре после вступления перемирия в силу Россия обвинила Украину в его нарушении, поскольку та якобы нанесла удары по российским нефтяным складам, а также по газовой станции в Судже. Минобороны России утверждало, что Украина якобы планировала взорвать станцию, чтобы организовать "провокацию". В свою очередь, Генштаб Украины прокомментировал в соцсетях, что обвинения безосновательны и являются частью кампании по дискредитации Украины.

Между тем, влиятельный портал "Politico" пишет, что спустя час после того, как оба лидера - Трамп и Путин - договорились о весьма относительном 30-дневном перемирии и приостановке атак на энергетическую инфраструктуру, 40 российских беспилотников влетели в воздушное пространство Украины, атаковав гражданские здания, в том числе больницу в городе Сумы на северо-востоке Украины и энергетическую подстанцию в Славянске Донецкой области.

О "доброй воле" России к соблюдению перемирия президент Украины Владимир Зеленский 23 марта написал в соцсети "Х" так: "Минувшей ночью Россия нанесла удар по Украине, применив почти 150 ударных дронов. В настоящее время сообщается, что ранения получили десять человек, в том числе ребенок. В Киеве атака унесла три жизни, в том числе жизни отца и его пятилетней дочери. Вчера в Запорожье были убиты три человека - семья: отец, мать и их 17-летняя дочь. Выражаю соболезнования семьям и близким. Эти атаки - повседневная реальность. За эту неделю РФ выпустила по Украине более 1580 управляемых авиационных бомб, почти 1100 ударных дронов и 15 ракет различных типов было применено против наших людей. Во всем этом оружии есть по меньшей мере 102 тысячи иностранных компонентов. Поэтому санкции против российских террористов должны работать эффективнее. Каждая схема, позволяющая им обходить санкционный режим, должна быть ликвидирована. Нужны новые решения, новое давление на Москву, чтобы такие удары и эта война прекратились. Мы должны укреплять Украину и нашу армию - большим количеством систем противовоздушной обороны и реальной поддержкой. Я благодарю всех партнеров, которые это понимают и продолжают поддерживать Украину".