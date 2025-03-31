У президента России Владимира Путина состоялся отличный телефонный разговор с хозяином Белого дома Дональдом Трампом; Путин настроен очень конструктивно; Европа ни в коем случае не хочет допускать мира в Украине; главным идеологическим противником России является президент Франции Эммануэль Макрон - таковы были главные пропагандистские послания Кремля на минувшей неделе.
Видео ⟩ За занавесом: России теперь надо "отменить" Евросоюз
Бойцы российского идеологического фронта положительно оценили позицию Трампа по вопросу перемирия, но при этом подчеркнули, что Путин и президент США являются двумя равноправными партнерами и ни о каком встречном шаге Трампа и речи идти не может, поскольку Россия завоевала свои позиции на поле боя, - так сказать, заработала.
Русские с нескрываемым удовольствием рассказывали, что к власти в Америке наконец-то пришли конструктивно настроенные люди, которые понимают реалии и хотят с Россией сотрудничать. Одним из главных героев "кремлинов" стал спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф, который в интервью американскому пропагандисту Такеру Карлсону слово в слово повторил нарративы кремлевской пропаганды.
С приходом Трампа к власти главным злом в подаче русских стала Европа с ее намерением поддерживать Украину и вкладывать масштабные средства в свою оборону. Скандальный "политолог" Сергей Медведев заявил, что Россия должна "отменить" Евросоюз и не вступать ни в какие переговоры с Брюсселем. Единственная возможность - наладить билатеральные отношения. Это лишь еще раз подтверждает установку Кремля - "разделяй и властвуй". То есть мощный блок из 27 европейских стран неприятен и неудобен для России, а выстраивание двусторонних отношений с применением различных, в том числе экономических, манипуляций, конечно, для Кремля гораздо выгоднее. Об этом свидетельствует и позиция Венгрии и Словакии, которые часто откровенно проявляют себя как пророссийские и тормозят принятие оперативных решений в Брюсселе.
Примечательно, что в воскресенье вечером в большом выпуске новостей на российском телевидениибыл продемонстрирован обширный сюжет о радиостанциях "Свободная Европа" и "Голос Америки", которые уже не звучат в эфире из-за того, что Трамп лишил их финансирования. Пропагандисты рассказывали, что радиостанции все время своей работы находились в непосредственном подчинении ЦРУ, а это откровенная ложь, так как участие ЦРУ завершилось в 1971 году. Русские обвинили радиостанции в распространении фейков, а также рассказали, что в их штате работали бывшие высокопоставленные нацистские офицеры. Кремль воспринял закрытие этих передач как свою идеологическую победу, которую к тому же ему преподнес никто иной как президент США.
Видео: Здесь и далее - отрывки из российских пропагандистских передач
Победа Путина
Несмотря на то что международная пресса и местные эксперты отмечают, что в переговорах Трампа и Путина о перемирии в Украине лидер страны-агрессора является победителем, русские пропагандисты в этом отношении более сдержанны из опасений оскорбить самолюбие Трампа. Из их уст не прозвучало никаких слов о победителях и проигравших или, упаси Бог, о том, что Путину удалось обвести Трампа вокруг пальца. Вместо этого различные ангажированные властью "эксперты" и "политологи" говорили об "уважительном диалоге", "стратегическом видении" и т.д.
При этом россияне поспешили заявить, что на переговорах с США уже решен вопрос о четырех оккупированных Россией территориях - Луганске, Донецке, Херсоне и Запорожье, - поскольку американцы признают, что эти регионы являются легитимной частью России. Правда, Трамп пока ничего подобного не говорил, есть лишь высказывание Уиткоффа о том, что в этих регионах прошли референдумы и большинство выразило желание присоединиться к России.
Директор Центра исследований политики Восточной Европы Марис Цепуритис заявил в СМИ, что Россия воспринимает перемирие как продолжение войны. А именно, перемирие - это возможность для Кремля достичь своих целей гораздо меньшими ресурсами. Поэтому Россия не согласилась с предложением Трампа о полном 30-дневном перемирии, урезав его лишь до прекращения ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Это, по мнению многих экспертов, очень выгодно Кремлю, поскольку до сих пор украинцы весьма успешно наносили удары по этим объектам на территории России.
При этом в качестве условия для полного перемирия Путин выдвинул приостановку мобилизации в Украине и приостановку поставок западного вооружения. Понятно, что такое условие неприемлемо для Украины.
Старший научный сотрудник аналитического центра "Центр Карнеги за международный мир" Татьяна Становая пишет: "Путину нужно, чтобы Запад полностью прекратил поддерживать Украину и склонил ее к капитуляции. Поэтому российские условия прекращения огня - это не столько условия, сколько цели, которых Кремль собирается достичь в любом случае. Если Трамп согласится на них сразу, то дальнейшее наступление российской армии не потребуется, потому что Украина лишится возможности оказывать военное сопротивление. То, что подход Кремля именно такой, подтверждается тем, как легко Россия согласилась создать рабочую группу для предметного обсуждения безопасности судоходства в акватории Черного моря. Здесь интересы Москвы вполне конкретны, и она готова к компромиссам".
По мнению Становой, Россия пытается геополитически нейтрализовать США через нормализацию двусторонних отношений. "Москва сигнализирует Вашингтону, что готова помочь в решении ядерной проблемы Ирана, началось сближение по Сирии, две страны солидарно голосуют в ООН, Россия резко смягчила свою риторику в поддержку Палестины. Но главное направление нормализации - это сотрудничество в экономике, где, в отличие от возобновления полноценного функционала посольств, уже вовсю кипит работа. Все это можно считать большим успехом для Кремля, который последовательно снижает зависимость российских отношений с США от украинского урегулирования.
Кремль готов подбрасывать Трампу несущественные или даже выдуманные уступки, чтобы не дать фундаментальным разногласиям по Украине сломать тренд на нормализацию двусторонних отношений. Трампу это подходит, что, в свою очередь, все сильнее ухудшает положение Украины. В таких условиях Кремлю даже не приходится прямо требовать капитуляции Киева и выполнения условий Стамбула плюс. Происходящее само по себе постепенно лишает Украину необходимой военной поддержки, а политика Трампа все больше углубляет разногласия США с Европой", - пишет Становая.
Несмотря на это, отмечает она, "гипотетическая нормализация российско-американских отношений пока остается в зачаточном состоянии, а громкие экономические проекты, которыми так охотно хвастаются обе стороны, имеют все шансы развалиться из-за нервозного инвестиционного климата в России и объективных противоречий между Москвой и Вашингтоном. Так что со временем процесс имеет все шансы упереться в структурные ограничения, оставив за собой лишь пару-тройку локальных проектов и близкий к нулевому прогресс в украинском урегулировании. Но даже такой исход Кремль сможет считать хорошим результатом".
Обвинения Кремля в адрес Украины
Как и ожидалось, вскоре после вступления перемирия в силу Россия обвинила Украину в его нарушении, поскольку та якобы нанесла удары по российским нефтяным складам, а также по газовой станции в Судже. Минобороны России утверждало, что Украина якобы планировала взорвать станцию, чтобы организовать "провокацию". В свою очередь, Генштаб Украины прокомментировал в соцсетях, что обвинения безосновательны и являются частью кампании по дискредитации Украины.
Между тем, влиятельный портал "Politico" пишет, что спустя час после того, как оба лидера - Трамп и Путин - договорились о весьма относительном 30-дневном перемирии и приостановке атак на энергетическую инфраструктуру, 40 российских беспилотников влетели в воздушное пространство Украины, атаковав гражданские здания, в том числе больницу в городе Сумы на северо-востоке Украины и энергетическую подстанцию в Славянске Донецкой области.
О "доброй воле" России к соблюдению перемирия президент Украины Владимир Зеленский 23 марта написал в соцсети "Х" так: "Минувшей ночью Россия нанесла удар по Украине, применив почти 150 ударных дронов. В настоящее время сообщается, что ранения получили десять человек, в том числе ребенок. В Киеве атака унесла три жизни, в том числе жизни отца и его пятилетней дочери. Вчера в Запорожье были убиты три человека - семья: отец, мать и их 17-летняя дочь. Выражаю соболезнования семьям и близким. Эти атаки - повседневная реальность. За эту неделю РФ выпустила по Украине более 1580 управляемых авиационных бомб, почти 1100 ударных дронов и 15 ракет различных типов было применено против наших людей. Во всем этом оружии есть по меньшей мере 102 тысячи иностранных компонентов. Поэтому санкции против российских террористов должны работать эффективнее. Каждая схема, позволяющая им обходить санкционный режим, должна быть ликвидирована. Нужны новые решения, новое давление на Москву, чтобы такие удары и эта война прекратились. Мы должны укреплять Украину и нашу армию - большим количеством систем противовоздушной обороны и реальной поддержкой. Я благодарю всех партнеров, которые это понимают и продолжают поддерживать Украину".
Европу сожгут
Уже несколько недель, с момента начала сближения лидеров США и России, как русские пропагандисты объявили крупнейшим врагом Европу. В последних передачах также поддерживался нарратив о том, что Европа является главным препятствием на пути к миру, так как она хочет воевать.
Одиозный "политолог" Сергей Медведев заявил, что Европа должна пробудиться от своего "гомосексуального бреда" и понять, что войной с Россией будет лишь ядерная война, в которой у Европы нет шансов на победу и она будет сожжена. Медведеву вторил Владимир Соловьев, подчеркнувший, что европейцы ничего не выучили из истории, которая показывает, что Россия вышла победительницей из всех войн. Все пропагандисты спелись в общем хоре, что Европа понимает только язык силы, который ей следует наглядно продемонстрировать.
Попутно подчеркивалось, что в мирных переговорах с Украиной нельзя допустить, чтобы достижением России остались только четыре оккупированных территории, а остальная Украина стала "антироссией". Вновь прозвучали высказывания о том, что Украина входит в российское "пространство цивилизации" и не стоит противостоять геополитической, экономической и культурной реальности, которая определяет, что Украина во всех отношениях принадлежит России и является ее исторической частью.
Тут Кремлю очень полезен Стив Уиткофф, который готов признать оккупированные Россией территории и заявил, что не видит угрозы, будто Россия хотела бы воевать с Европой.
"Единственное отличие взглядов Стива Уиткоффа и Владимира Путина на войну в Украине в том, что Путин фактически знает названия всех пяти регионов Украины, которые он хочет сохранить", - написал в соцсети "X" комментатор "Wall Street Journal" Ярослав Трофимов.
Как в свою очередь пишет американский аналитический центр "Институт по изучению войны" (ISW), утверждение Уиткоффа о том, что "убедительное большинство" украинцев, проживающих в условиях российской оккупации, хотят быть под контролем России, очевидно ложно. Русские вторжения в Украину никогда не были направлены на защиту русскоязычных.
Аналитики ISW отмечают, что Россия уничтожила преимущественно русскоязычные города на востоке Украины, убивает русскоязычных украинцев и депортирует в Россию детей русскоязычных украинцев в нарушение международного права. Манипуляции России и тактика принудительного контроля в оккупированной Украине противоречат утверждению о том, что все жители оккупированной Украины "хотят быть в составе России".
Проект софинансируется Фондом поддержки СМИ из средств латвийского государственного бюджета. За содержание проекта "За занавесом" отвечает информационное агентство LETA. #SIF_MAF2024
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