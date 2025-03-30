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Президент Ирана в ответ на письмо Трампа отвергает прямые переговоры с США

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Президент Ирана Масуд Пезешкиан
Президент Ирана Масуд Пезешкиан Фото: AFP / Scanpix

Президент Ирана в ответ на письмо президента США Дональда Трампа в воскресенье заявил, что Тегеран отвергает прямые переговоры с США.

Заявление президента Ирана Масуда Пезешкиана стало первой официальной реакцией Тегерана на письмо Трампа, в котором он призвал начать переговоры о приостановке разработки Ираном ядерного оружия, предупредив, что в противном случае он должен считаться с военной реакцией.

Пезешкиан отметил, что прямые переговоры невозможны, но возможность косвенных переговоров не исключена.

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