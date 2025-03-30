Президент Ирана в ответ на письмо Трампа отвергает прямые переговоры с США

Заявление президента Ирана Масуда Пезешкиана стало первой официальной реакцией Тегерана на письмо Трампа, в котором он призвал начать переговоры о приостановке разработки Ираном ядерного оружия, предупредив, что в противном случае он должен считаться с военной реакцией.