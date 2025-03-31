Липину интересно Запоминаем дату - 7 июня! Почему это самые важные выборы

7 июня в Латвии пройдут муниципальные выборы. И это, во-первых, намного быстрее, чем вам кажется, а во-вторых, эти выборы куда как сильнее зависят от каждого голоса. TVNET+ разъясняет, кто избирается, когда голосовать и почему это крайне важные выборы.