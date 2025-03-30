"Целился в голову": в Эстонии добровольный блюститель порядка угрожал застрелить ребенка

Майт Пыдер - один из пяти членов правления Valvsad Mulgid. Некоммерческая организация зарегистрирована по его домашнему адресу, и он отвечает на единственный номер телефона, связанный с Valvsad Mulgid.

Согласно решению Тартуского окружного суда, вынесенному 18 февраля этого года и вступившему в законную силу, член правления организации, отвечающей за обеспечение общественного порядка, житель Каркси-Нуйа Майт Пыдер днем ​​2 июля прошлого года ехал на машине со своей женой. Пьяный Пыдер был на пассажирском сиденье, его спутница жизни - за рулем. Она заметила, что на автобусной остановке "Камара" на перекрестке Мыйзакюла дети играют с жестяной банкой, и посчитала, что Пыдер мог бы призвать их к порядку.