"Целился в голову": в Эстонии добровольный блюститель порядка угрожал застрелить ребенка

Пьяный член правления некоммерческой организации Valvsad Mulgid, созданной волонтерами для поддержания порядка в районе, на автобусной остановке "Камара" совершил насилие в отношении незнакомого ему ребенка. Тартуский окружной суд признал его виновным в угрозе убийством и назначил ему штраф, пишет Rus.Postimees.
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Майт Пыдер - один из пяти членов правления Valvsad Mulgid. Некоммерческая организация зарегистрирована по его домашнему адресу, и он отвечает на единственный номер телефона, связанный с Valvsad Mulgid.