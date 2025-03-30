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"Целился в голову": в Эстонии добровольный блюститель порядка угрожал застрелить ребенка

Перевод: София Солдатенко
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Местом происшествия стала автобусная остановка.
Местом происшествия стала автобусная остановка. Фото: Elmo Riig

Пьяный член правления некоммерческой организации Valvsad Mulgid, созданной волонтерами для поддержания порядка в районе, на автобусной остановке "Камара" совершил насилие в отношении незнакомого ему ребенка. Тартуский окружной суд признал его виновным в угрозе убийством и назначил ему штраф, пишет Rus.Postimees.

Майт Пыдер - один из пяти членов правления Valvsad Mulgid. Некоммерческая организация зарегистрирована по его домашнему адресу, и он отвечает на единственный номер телефона, связанный с Valvsad Mulgid.

Согласно решению Тартуского окружного суда, вынесенному 18 февраля этого года и вступившему в законную силу, член правления организации, отвечающей за обеспечение общественного порядка, житель Каркси-Нуйа Майт Пыдер днем ​​2 июля прошлого года ехал на машине со своей женой. Пьяный Пыдер был на пассажирском сиденье, его спутница жизни - за рулем. Она заметила, что на автобусной остановке "Камара" на перекрестке Мыйзакюла дети играют с жестяной банкой, и посчитала, что Пыдер мог бы призвать их к порядку.

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