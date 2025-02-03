Я местный! Вецмилгравис - "ловушка", дух трезвенника Домбровскиса и список минусов района

"Я местный" - это проект RUS TVNET, в рамках которого мы вместе с жителями узнаём о жизни микрорайонов столицы и других городов Латвии. Сегодняшняя остановка - Вецмилгравис .

Нашим проводником по району стал рижский музыкант Сергей (СЕРЫЙWOLK), который родился и вырос в Вецмилгрависе. С ним мы не только побывали в самом, пожалуй, известном месте района - в парке "Зиемельблазма", но и поговорили не о самых очевидных и даже злачных местах Вецмилгрависа.