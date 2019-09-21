Сб, 21.09.2019
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Тату-модель из Латвии показала, как беременность повлияла на рисунки на ее теле
Эффект совсем не такой, как вы думаете

ФОТО: instagram.com/monamifrost/

Татуированная практически полностью модель и предприниматель из Латвии Монами Фрост (наст. имя - Ирена Страуме), которая в апреле этого года во второй раз стала мамой, рассказала, как беременность повлияла на ее тело.

Монами опубликовала видео на своем YouTube-канале, в котором она решила удовлетворить любопытство подписчиков, и наконец показать, что произошло с ее татуировками после беременности.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Молодая мама снимала свой живот на видео во время беременности и уже после родов, чтобы каждый заинтересованный мог увидеть, как эти процессы влияют на качество татуировок.

Монами показала живот на 25-й, 31-й, 36-й и 39-й неделях беременности, а первые кадры после родов были сделаны через сутки после появления малышки Нео на свет.

Татуированная красавица не скрывает, что у нее на животе есть маленькие растяжки, но они появились на ее теле уже после первой беременности (у Монами есть старшая дочь Габриэла - Прим.ред.).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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На видео запечатлено, как во время беременности растет живот Монами и потом стягивается. Примечательно, что ни беременность, ни роды никак не повлияли на качество рисунков.

Монами признала, что посещение спортзала и различные упражнения сделали бы ее кожу еще более упругой, но сейчас все время молодой мамы занимают бизнес (у Монами есть свои ресторан и интернет-магазин одежды - Прим.ред).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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