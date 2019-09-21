Тату-модель из Латвии показала, как беременность повлияла на рисунки на ее теле

Монами опубликовала видео на своем YouTube-канале, в котором она решила удовлетворить любопытство подписчиков, и наконец показать, что произошло с ее татуировками после беременности.

Молодая мама снимала свой живот на видео во время беременности и уже после родов, чтобы каждый заинтересованный мог увидеть, как эти процессы влияют на качество татуировок.

Монами показала живот на 25-й, 31-й, 36-й и 39-й неделях беременности, а первые кадры после родов были сделаны через сутки после появления малышки Нео на свет.

Татуированная красавица не скрывает, что у нее на животе есть маленькие растяжки, но они появились на ее теле уже после первой беременности (у Монами есть старшая дочь Габриэла - Прим.ред.).

На видео запечатлено, как во время беременности растет живот Монами и потом стягивается. Примечательно, что ни беременность, ни роды никак не повлияли на качество рисунков.