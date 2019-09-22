Глобальное потепление. Латвия переживает нашествие пришельцев

Глобальные изменения климата начали оказывать серьезное влияние на латвийскую фауну. В этом году Латвия пережила настоящее нашествие чужеродных видов: насекомых, членистоногих, брюхоногих, а также животных и рыб. Некоторые из них могут нанести непоправимый вред, как людям, так и народному хозяйству, сообщает Русское вещание LTV7.
Доктор биологии Волдемарс Спунгис, энтомолог научного института BIOR, буквально за пять минут, на деревьях в парке Кронвальда, нашел двух пришельцев, например, каштановая и липовая моль.
Одним из неприятных сюрпризов для нашей страны стало расширение ареала обитания клеща Dermacentor, семейства иксодовых. В отличие от местных клещей, пришелец не ползает, а бегает.
"В последние годы он серьезно продвинулся на север. В этом году, я сравнил с 2014 годом, он пошел по всей Латвии и дошел до северных территорий страны", – рассказал Волдемарс Спунгис.
Dermacentor переносит не только все местные заболевания такие, как клещевой энецефалит и болезнь Лайма, но также и ряд вирусных заболеваний. Кроме этого, он поражает собак пироплазмозом. От этой болезни домашний питомец может даже умереть. Она уже фиксируется латвийскими ветеринарами, говорят в Латвийском центре профилактики и контроля заболеваний.
Появились в Латвии и довольно экзотические насекомые, для человека они неопасны - это целых два вида богомола. Биологи фиксируют новые виды кузнечиков. Также до Латвии стала долетать среднеазиатская саранча. Правда, пока в небольших количествах.
В животном мире также есть вид, который с 2009 года последовательно расширяет свой ареал обитания – золотистый шакал. Росту его популяции в нашей стране способствует вырубка лесов.
"Им нравится открытое пространство. Смена лесов на сельскохозяйственные поля - это тот фактор, который способствует распространению шакалов на север", – рассказал ведущий исследователь Латвийского государственного института лесоводства Silava Янис Силиньш.
Из-за потепления на Латвию наступают инвазивные виды, которые попадают к нам в результате деятельности человека: торговли, туризма и прочих факторов. В этом году Латвия пережила целое нашествие брюхоногого моллюска – испанского слизня. Обилие этого вида на полях угрожает сельскому хозяйству.
Впрочем, появление некоторых инвазивных видов рыб вызвало напротив – восторг. Так в июле на берег Даугавы в рижском Кенгарагсе выбросило почти метрового сибирского осетра. У руководителя рыбного питомника Tome института BIOR Иварса Путикиса есть своя теория, как осётр такой величины мог оказаться в Даугаве.
"Пару лет назад, в 2017 году, были большие паводки в Польше и на рыбзаводе прорвало шлюзы. Примерно 50 тысяч особей сибирского осетра ушло в Балтийское море. И очень может быть, что эта рыба шла мимо берега и зашла в Даугаву", – рассказал Русскому вещанию LTV7 руководитель рыбного питомника Tome научного института BIOR Иварс Путвикис.
В начале весны Рижский залив навестили необычные для наших мест гости – дельфины. Правда, в Латвийском институте гидроэкологии говорят, что они, скорее всего случайные гости.
Но есть инвазивные пришельцы, которые вызывают серьезные опасения, как у ученых, так и рыбаков. Сейчас во внутренних водах Латвии, по данным Института гидроэкологии, уже живет три вида крабов. Причем один вид начал размножаться.
Правда пока это не китайский мохнорукий краб, размножения которого все опасаются. Пока наши воды для него слишком холодные, но, например, в Германии в реке Рейн, он стал причиной серьезных проблем для развития популяции многих видов рыб, поскольку питается их икрой, кроме этого является переносчиком целого ряда паразитов. Как бороться с этими чужеродными видами, которые могут нанести большой вред рыбным запасам страны, пока никто не знает.