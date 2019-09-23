Следственный комитет назвал имя предполагаемого убийцы Михаила Круга

Напомним, автора и исполнителя русского шансона Михаила Круга (наст. имя — Михаил Воробьев) убили в его собственном доме в Твери в ночь с 30 июня на 1 июля 2002 года. Вместе с ним в доме находилась также его жена, теща и дети. Сначала двое преступников попали на третий этаж здания и стали наносить увечья теще Михаила. Певец с женой Ириной прибежали на крик женщины, преступники открыли огонь и выстрелили в артиста. Огнестрельная рана оказалась смертельной.