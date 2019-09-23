Следственный комитет назвал имя предполагаемого убийцы Михаила Круга

Стало известно, что шансонье Михаила Круга застрелил один из членов преступной группировки "Тверские волки" Дмитрий Веселов. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Следственный комитет.
Журналисты пояснили, что убийство произошло во время ограбления. Как сообщается, певец "внезапно возник" на пути у злоумышленника.
Также стали известный подробности убийства.
Напомним, автора и исполнителя русского шансона Михаила Круга (наст. имя — Михаил Воробьев) убили в его собственном доме в Твери в ночь с 30 июня на 1 июля 2002 года. Вместе с ним в доме находилась также его жена, теща и дети. Сначала двое преступников попали на третий этаж здания и стали наносить увечья теще Михаила. Певец с женой Ириной прибежали на крик женщины, преступники открыли огонь и выстрелили в артиста. Огнестрельная рана оказалась смертельной.