Задержан вероятный убийца Михаила Круга

Как сообщается, привозили киллера банды "Волков" Александра Агеева.

Киллер отбывает пожизненное наказание за преступления, совершенные с конца 1990-х до середины 2000-х.

"Агеев был вторым человеком, который забрался в дом Круга. Вместе с ним был ныне покойный Дмитрий Веселов", — рассказал собеседник портала.

Сестра Круга сообщила, что днем 6 августа следователями был оцеплен дом, в котором в 2002 году злоумышленники совершили нападение на Михаила Круга и его семью. После туда привезли человека в наручниках. Сама Ольга в это время была в соседнем здании. Согласно ее словам, у нее не получилось разглядеть подозреваемого.

Помимо этого, согласно данным СМИ, в Тверь в рамках расследования дела об убийстве артиста был доставлен еще один киллер, который отбывает пожизненное заключение - Александра Осипова. Мужчина фигурирует в деле в качестве человека, который застрелил Веселова, якобы сознавшегося в убийстве Круга.

В Следственном комитете пока не дали комментариев о том, что в деле об убийстве Михаила Круга появился подозреваемый.