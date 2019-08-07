Задержан вероятный убийца Михаила Круга

В дом покойного певца Михаила Круга для проведения следственного эксперимента привозили подозреваемого в убийстве артиста. Об этом сообщают издание Tverigrad.ru и агентство ТИА, со ссылкой на сестру Круга Ольгу Медведеву и источники, близкие к расследованию.
Как сообщается, привозили киллера банды "Волков" Александра Агеева.
Киллер отбывает пожизненное наказание за преступления, совершенные с конца 1990-х до середины 2000-х.
"Агеев был вторым человеком, который забрался в дом Круга. Вместе с ним был ныне покойный Дмитрий Веселов", — рассказал собеседник портала.
Сестра Круга сообщила, что днем 6 августа следователями был оцеплен дом, в котором в 2002 году злоумышленники совершили нападение на Михаила Круга и его семью. После туда привезли человека в наручниках. Сама Ольга в это время была в соседнем здании. Согласно ее словам, у нее не получилось разглядеть подозреваемого.
Помимо этого, согласно данным СМИ, в Тверь в рамках расследования дела об убийстве артиста был доставлен еще один киллер, который отбывает пожизненное заключение - Александра Осипова. Мужчина фигурирует в деле в качестве человека, который застрелил Веселова, якобы сознавшегося в убийстве Круга.
В Следственном комитете пока не дали комментариев о том, что в деле об убийстве Михаила Круга появился подозреваемый.
Знаменитый автор и исполнитель песен в стиле русский шансон Михаил Круг (настоящая фамилия — Воробьев) был убит в собственном доме в Твери в ночь с 30 июня на 1 июля 2002 года. Помимо певца, в коттедже находились также его жена, теща и дети. Два преступника смогли пробраться на третий этаж дома, после чего избили тещу артиста. Михаил с женой прибежали на крик, после чего преступники открыли стрельбу и убили певца.