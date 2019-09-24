Вт, 24.09.2019
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Ксения Собчак поделилась кадром из храма в венчальном платье
Скромно, но роскошно!

Ксения Собчак

ФОТО: Pavel Golovkin/AP/Scanpix

Со дня, пожалуй, самого громкого за последнее время светского торжества в российском шоу-бизнесе - свадьбы Ксении Собчак и Константина Богомолова - прошло уже больше недели, а новоиспеченные супруги продолжают вспоминать этот день и делиться с поклонниками самыми трогательными моментами.

Не так давно Константин опубликовал в Сети нежный пост, адресованный Ксении, а накануне Собчак поделилась с подписчиками в Instagram кадром из храма, назвав его "лучшим".

"Лучший кадр из Храма. Я в скромном, но роскошном венчальном платье, которое мы делали специально для этого события. Я и не знала, что есть специальные, венчальные наряды...

Андрей Малахов и Игорь Миркурбанов держат короны. Шик", - так подписала этот снимок Ксения.

Напомним, расписались звезды в Грибоедовском ЗАГСе, возле которого их ждал черный катафалк.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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После фотосессии около главных достопримечательностей Москвы молодые направились в Храм Вознесения Господня у Никитских ворот, чтобы обвенчаться.

На территорию церкви они въехали уже в карете, запяженной лошадьми. На закрытой церемонии присутствовали только самые близкие.

Сам праздник в честь влюбленных должен был проходить в ресторане Bosco Cafe. Однако за несколько дней из-за чрезмерного внимания СМИ и поклонников место было изменено.

В итоге гости собрались на территории Музея Москвы.

Катафалк, карета, откровенный танец невесты и море звезд: как гуляли на свадьбе Собчак и Богомолова >>>

Галерея: Российская телеведущая Ксения Собчак

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