Ксения Собчак поделилась кадром из храма в венчальном платье

Со дня, пожалуй, самого громкого за последнее время светского торжества в российском шоу-бизнесе - свадьбы Ксении Собчак и Константина Богомолова - прошло уже больше недели, а новоиспеченные супруги продолжают вспоминать этот день и делиться с поклонниками самыми трогательными моментами.