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Катафалк, карета, откровенный танец невесты и море звезд: как гуляли на свадьбе Собчак и Богомолова
Фото и видео

ФОТО: скриншот instagram.com/xenia_sobchak

Как известно, вчера, 13 сентября, Ксения Собчак официально стала женой Константина Богомолова. Телеведущая и режиссер подготовили немало сюрпризов для гостей торжества. Приезд молодоженов на настоящем катафалке с надписью "Пока смерть не разлучит нас", откровенный танец невесты и, конечно, море знаменитостей... Российские таблоиды уже окрестили эту громкую свадьбу главным событием года.

Расписались звезды в Грибоедовском ЗАГСе, возле которого их ждал черный катафалк.

Собчак и Богомолов приехали в ЗАГС на катафалке >>>

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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После фотосессии около главных достопримечательностей Москвы молодые направились в Храм Вознесения Господня у Никитских ворот, чтобы обвенчаться.

На территорию церкви они въехали уже в карете, запяженной лошадьми. На закрытой церемонии присутствовали только самые близкие.

Сам праздник в честь влюбленных должен был проходить в ресторане Bosco Cafe. Однако за несколько дней из-за чрезмерного внимания СМИ и поклонников место было изменено. В итоге гости собрались на территории Музея Москвы.

Первый танец жених и невеста исполнили под композицию Филиппа Киркорова "Если хочешь идти - иди", которую он, естественно, сам для них спел.

Именитых гостей на главной свадьбе года угощали не только деликатесами, но и самыми обычными блюдами, например, салатом "Оливье". Подавались угощения на черных, красных и белых тарелках.

Собчак со сцены исполнила нежную композицию, посвященную  Богомолову.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Константин тоже подготовил для любимой музыкальный подарок, который  расстрогала Ксению до слез.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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После выступления самих молодоженов на сцену вышли профессиональные артисты.

И все же главной звездой вечера оставалась Ксения Собчак. Телеведущая, которой в последнее время активно приписывают вторую беременность, решила, видимо, доказать, что это все слухи, и исполнила откровенный танец в сексуальном корсете под песню Ирины Аллегровой "Войди в меня".

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