Катафалк, карета, откровенный танец невесты и море звезд: как гуляли на свадьбе Собчак и Богомолова
Как известно, вчера, 13 сентября, Ксения Собчак официально стала женой Константина Богомолова. Телеведущая и режиссер подготовили немало сюрпризов для гостей торжества. Приезд молодоженов на настоящем катафалке с надписью "Пока смерть не разлучит нас", откровенный танец невесты и, конечно, море знаменитостей... Российские таблоиды уже окрестили эту громкую свадьбу главным событием года.
Расписались звезды в Грибоедовском ЗАГСе, возле которого их ждал черный катафалк.
После фотосессии около главных достопримечательностей Москвы молодые направились в Храм Вознесения Господня у Никитских ворот, чтобы обвенчаться.
На территорию церкви они въехали уже в карете, запяженной лошадьми. На закрытой церемонии присутствовали только самые близкие.
Сам праздник в честь влюбленных должен был проходить в ресторане Bosco Cafe. Однако за несколько дней из-за чрезмерного внимания СМИ и поклонников место было изменено. В итоге гости собрались на территории Музея Москвы.
Первый танец жених и невеста исполнили под композицию Филиппа Киркорова "Если хочешь идти - иди", которую он, естественно, сам для них спел.
Именитых гостей на главной свадьбе года угощали не только деликатесами, но и самыми обычными блюдами, например, салатом "Оливье". Подавались угощения на черных, красных и белых тарелках.
Собчак со сцены исполнила нежную композицию, посвященную Богомолову.
Константин тоже подготовил для любимой музыкальный подарок, который расстрогала Ксению до слез.
После выступления самих молодоженов на сцену вышли профессиональные артисты.
И все же главной звездой вечера оставалась Ксения Собчак. Телеведущая, которой в последнее время активно приписывают вторую беременность, решила, видимо, доказать, что это все слухи, и исполнила откровенный танец в сексуальном корсете под песню Ирины Аллегровой "Войди в меня".