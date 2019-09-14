Катафалк, карета, откровенный танец невесты и море звезд: как гуляли на свадьбе Собчак и Богомолова

Расписались звезды в Грибоедовском ЗАГСе, возле которого их ждал черный катафалк.

После фотосессии около главных достопримечательностей Москвы молодые направились в Храм Вознесения Господня у Никитских ворот, чтобы обвенчаться.

На территорию церкви они въехали уже в карете, запяженной лошадьми. На закрытой церемонии присутствовали только самые близкие.

Сам праздник в честь влюбленных должен был проходить в ресторане Bosco Cafe. Однако за несколько дней из-за чрезмерного внимания СМИ и поклонников место было изменено. В итоге гости собрались на территории Музея Москвы.

Первый танец жених и невеста исполнили под композицию Филиппа Киркорова "Если хочешь идти - иди", которую он, естественно, сам для них спел.

Именитых гостей на главной свадьбе года угощали не только деликатесами, но и самыми обычными блюдами, например, салатом "Оливье". Подавались угощения на черных, красных и белых тарелках.

Собчак со сцены исполнила нежную композицию, посвященную Богомолову.

Константин тоже подготовил для любимой музыкальный подарок, который расстрогала Ксению до слез.

После выступления самих молодоженов на сцену вышли профессиональные артисты.