Пт, 20.09.2019
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Богомолов обратился к Собчак через 6 дней после свадьбы
Красиво!

ФОТО: скриншот instagram.com/konbog75

Со дня самого громкого светского торжества в российком шоу-бизнесе - свадьбы Ксении Собчак и Константина Богомолова - прошла всего неделя. Накануне режиссер опубликовал в Сети нежный пост, адресованный своей новоиспеченной супруге.

На своей странице в Instagram Константин разместил фотографию со свадьбы, на которой молодые кружатся в танце. Он нежно прижимает к себе любимую, закрыв глаза и наслаждаясь моментом.

"Я счастлив с тобой", - так лаконично подписал этот кадр Богомолов. Многие подписчики оценили трогательное признание Константина:

"Прекрасно! Браво!", "Бог мой, как впечатляет! Ваши чувства проникают наружу из соцсетей. Таких, как вы, попросту больше нет!", - пишут они.

Правда, нашлись и те, кто скептически отнесся к публикации режиссера. "Удалось приручить львицу. Надолго ли?", "Еще без году неделя. Все впереди", - зло иронизируют негативно настроенные комментаторы.

Что ж, как говорится, поживем - увидим. Но, согласитесь, пост красивый и очень нежный...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Я счастлив с тобой

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Галерея: Ксения Собчак

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