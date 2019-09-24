Ночь на полу аэропорта и неизвестность: хаос после банкротства Thomas Cook продолжается

"Аэропорт Пальма в Мальорке выглядел как посреди кризиса беженцев", - пишет корреспондент SKY Салли Локвуд. Взрослые спали на полу аэропорта, то тут, то там был слышен детский плач.

Одна мама пыталась сдержать слезы, когда узнала, что особая помощь, которую она зарезервировала для своего ребенка, все-таки не будет доступна. "Со мной двое детей с аутизмом. Я дополнительно заплатила за помощь, а ее нет".

Число полетов меньше, чем хотелось бы. Во вторник с Мальорки в Великобританию были предусмотрены пять полетов, но сейчас их число снижено до трех.

Первый полет был запланирован в 10:35 из Бирмингема, но на него планировалось принять и пассажиров, целью которых были Глазго и регион Мидленд. Пассажиры по-прежнему находятся в аэропорту Мальорки, держа в руках написанные от руки билеты на самолет. На них не указан ни номер места, ни время вылета.

ФОТО: ERIKA SANTELICES / AFP

У других нет и таких билетов.

Анджела Миллз, которая зарезервировала путешествие при посредничестве Thomas Cook, рассказала ВВС, что пыталась зарезервировать билеты, которыми заменить отмененный полет. Билет на самолет из Глазго на остров Родос в Греции в воскресенье стоил 280 фунтов, а во вторник - уже 1000 фунтов.

Аналитик компании JLS Consulting Джон Стрикленд указал, что авиакомпании "не потирают в радости руки" в сложившейся ситуации, но отмечает - Thomas Cook обанкротился потому, что предприятие оказалось в больших долгах и работало с убытками, поэтому конкурентам нужно зарабатывать, если появляется такая возможность.

ФОТО: ERIKA SANTELICES / AFP

В свою очередь председатель Службы гражданской авиации Дирдри Хаттон указала, что в первый день после банкротства Thomas Cook в результате 64 полетов домой доставлены были неполные 15 000 человек или 90% от выдвинутой в соответствующий день цели.

Во вторник планируется произвести 74 полета, которые доставят домой 16 500 человек.

Однако Хаттон признает - впереди еще 13 дней, за которые нужно доставить домой 135 000 отдыхающих.

"Никто не брошен, все смогут провести свое путешествие и будут доставлены обратно в то время, когда они планировали вернуться", - указала она.

В свою очередь опрошенный SKY отдыхающий Джим Фалконер считает иначе.

"Не хватает информации", - сказал он, по-прежнему ожидая, когда сможет покинуть Мальорку. "Вчера вечером в Thomas Cook нам сказали: "Все в порядке, все в порядке". Однако сейчас мы чувствуем себя брошенными на произвол судьбы".