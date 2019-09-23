Пн, 23.09.2019
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Старейшая в мире турфирма обанкротилась: ситуация коснулась более 600 000 туристов

Иллюстративное фото.

ФОТО: Unsplash

В понедельник, 23 сентября, старейшая в мире туристическая компания Thomas Cook, которая была основана в Великобритании в 1841 году, объявила о своем банкротстве и ликвидации. Об этом сообщает Deutsche Welle (DW).

Компания пыталась получить около 200 млн фунтов (около 227 млн евро), однако ей это не удалось. 

"Несмотря на значительные усилия, переговоры не привели к достижению соглашения между акционерами и кредиторами. Правление компании таким образом пришло к выводу, что у него нет иного выбора, кроме как немедленно приступить к принудительной ликвидации", - говорится в заявлении пресс-службы Thomas Cook. 

Компанию контролирует арбитражный управляющий, который будет наблюдать за процессом ликвидации туроператора. 

Ситуация с банкротством и ликвидацией предприятия прямым образом коснулась более 600 000 туристов по всему миру. 

Как отмечается на сайте Thomas Cook, туроператор немедленно прекращает торговлю путевками, а все предстоящие рейсы будут отменены. Купленные путевки считаются недействительными. 

Управление гражданской авиации Великобритании окажет поддержку клиентам, которые оказались за границей, а также тем, кто уже забронировал путешествие, но пока не успел отправиться в поездку. 

Дочерняя компания Thomas Cook - немецкая авиакомпания Condor обратилась попросила федеральное правительство Германии предоставить ей кредит на переходный период. 

В целом у Thomas Cook насчитывалось около 3000 офисов по всему миру. 

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