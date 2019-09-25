23-летний иллюзионист Эджус, который не боится провести латвийского политика

Эджус совершенно случайно оказался в редакции TVNET, но за те полчаса, которые он провел в здании, можно было смело сказать, что здесь побывал настоящий волшебник.

Как оказалось, молодой человек знает десятки трюков и фокусов, которые подойдут даже самому стойкому скептику.

Можно часами просить его повторить движение и пытаться разгадать, куда пропали часы или монета. Иллюзионист только загадочно улыбнется в ответ!

ФОТО: из личного архива Эджуса Каукиса

Во время беседы Эджус признался, что ему всего 23 года. Он всей душой любит то, что делает. Удивительно, но он не заканчивал никакое цирковое училище. На самом деле, парень получил специальность менеджера в сфере культуры. Эти знания помогли ему устроить свою жизнь и превратить себя в настоящего артиста.

Первый свой фокус Эджус проделал в возрасте 13 лет. С тех пор он не смог остановиться. Его мастерство росло ежедневно.

"В некоторых ситуациях уметь такие трюки полезно. Например, если надо что-то ловко спрятать. Когда списывал в школе - это очень помогало", - вспоминает Эджус.

Молодой человек уверен, что сейчас освоить трюки можно где угодно, лишь бы был интернет. На YouTube доступно множество фокусов и уроков по ним. Эджус также делится обучающими роликами на своем YouTube-канале, где уже более 20 тысяч подписчиков.

Ежедневно он работает профессиональным иллюзионистом, выступает в качестве гостя на многочисленных шоу, вечеринках, корпоративах, банкетах и т.д.

Эджус и Солвита Аболтиня ФОТО: скриншот видео

Иногда с ним происходят разные курьезы.

"Есть трюк, когда я складываю очки зрителя в конверт и разбиваю их. Однажды, я перепутал и разбил конверт с очками зрителя. Вообще бывает смешно, а бывает и грустно", - говорит Эджус.

Но молодой человек признается, что он любит свою работу.

"Это профессия моей мечты! Для меня - это огромная радость, что я своим хобби могу заработать себе на хлеб. Думаю, что я посвящу этому всю свою жизнь!"

ФОТО: из личного архива Эджуса Каукиса